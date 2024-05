La ganadora de Volverías con tu ex estaría en una relación dentro del encierro según reveló Daniela Aránguiz.

Una nueva pareja se habría formado en el encierro de ¿Ganar o Servir? en donde revelaron que Oriana Marzoli habría encontrado el amor con uno de los nuevos participantes.

La española es uno de los grandes nombres que sumaron al nuevo espacio de competencia, en donde ya ha generado memorables momentos, pero al parecer, ahora estaría protagonizado un romance al interior del encierro con un participante cuya llegada ya fue anunciada, pero aún no aparece en pantalla.

¿Oriana encontró el amor en ¿Ganar o Servir?

En el programa de TV+, “Sígueme”, Daniela Aránguiz fue quien reveló la noticia señalando “Oriana está en una relación amorosa con un nuevo participante que es argentino”.

La ex Mekano se refería a Facundo González, quien habría tenido un romance con Pamela Díaz.

¿Quién es Facundo González?

El argentino de 34 años fue parte del programa “Esto es Guerra” durante 10 años, en donde conoció a Austin Palau y Fabio Agostini. También fue parte del programa de baile de Marcelo Tinelli “Soñando por Bailar”.

Sobre su ingreso a ¿Ganar o Servir? y su reencuentro con sus amigos, señaló: “Ellos son mucho más disciplinados que yo. Yo no entreno mucho ni me preparo. Sólo jugué al fútbol desde chico, hasta que me lesioné y lo dejé. Entonces diría que soy deportista, pero Fabio es mucho más enfermito que yo con eso”.

Sobre su romance con la Fiera, el trasandino comentó la relación entre ambos cuando anunció su ingreso al nuevo reality. “Con Pamela tenemos una bonita amistad, le tengo cariño a ella, es una gran mujer. Fabio me la presentó, nos llevamos bien y hablamos mucho”.

“Hasta ahora con ella está todo bien, yo he ido a Chile, ella ha venido a Perú, y tenemos una bonita relación, sin nada tóxico, nada raro. A mí me gusta mi espacio, a ella también, somos bien parecidos en muchas cosas”, explicó.