En una nueva actividad de ¿Ganar o Servir? Oriana Marzoli se refirió a la compleja relación que tuvo con Eugenio Gallego, la cual duró por casi cuatro años.

Durante el espacio, los conductores del espacio Karla Constant y Sergio Lagos le mostraron imágenes de su ex pareja, en donde la española reveló que Gallego ha sido el hombre que más le ha gustado.

“Me enamoré hasta las trancas, ese fue por el que me hice cirugía (de implantes mamarios), pero bueno, lo hice por él para nada, para que luego, al final, terminase como terminaran las cosas”.

El quiebre de Oriana y Eugenio

La chica reality señaló que él siempre estuvo interesado en ella, sin embargo, al comienzo no era recíproco. “Él le escribía mucho a una amiga mía y le decía ‘Por favor, preséntamela’, y yo decía ‘Ay, tía, no me gusta nada’, y este me escribía un montón”, mientras que Luis Mateucci añade: “A Oriana y a 10 más”.

Lo cual fue confirmado por la española. “Sí, es verdad, si este es un cerdo”, señalando que eso fueron los motivos del término de su relación. “Era un cerdo, pues le gustaba mucho la fiesta. La cabeza se le iba y había muchas mujeres de por medio”.

La ganadora de Volverías con tu ex comento que en una ocasión descubrió una prenda que no era de ella tras una pool party de organizada por él, a la cual ella no fue invitada.

“Esa noche duermo en su cama, a la mañana siguiente cuando estoy levantando la almohada en donde yo había dormido con mi cabeza apoyada, habían unas bragas. O sea, me quedé como paralizada, pero bloqueada de verdad. Para que yo me quede callada, es heavy”.

Sin embargo, la explicación que él le dio, a pesar de sonar absurda, la creyó. “Me dijo que las habían puesto sus amigos para hacerme una broma a mí, y estaba tan enamorada de él que le creí esa gilipollez”.