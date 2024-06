En el programa “Cuidemos el Fútbol” en donde analizaron la salida de Mauricio Isla de Independiente y su posible llegada a Colo-Colo, revelando que su decisión se relacionaría directamente con Gala Caldirola, su ex esposa y madre de su hija, quien actualmente se encuentra en la competencia del reality ¿Ganar o Servir?.

En el espacio comentaron las declaraciones de Isla, luego de que el jugador nacional fue consultado en zona mixta sobre su futuro en el fútbol argentino para el segundo semestre, “¿Mauricio, vas a seguir en Independiente?”, fue la directa pregunta, a lo que el futbolista respondió con un contundente “no“.

¿Tiene que ver con Gala su llegada a Colo-Colo?

En el espacio, uno de los panelistas señaló: “La cuestión de Isla no pasa por un enojo con Independiente, con una cuestión contractual, ni un mal manejo de la dirigencia en este sentido. Que no digo que no lo haya, pero la decisión de Isla de no seguir en Independiente es por una cuestión meramente personal”.

Para luego agregar que la decisión del lateral estaría relaciona directamente con Gala Caldirola, que actualmente compite en el espacio de Canal 13 que se graba en Perú.

“La mujer de Isla, en realidad la ex pareja de Isla, que es madre de la hija entró en un reality de La televisión peruana si no me equivoco y tiene un tema con la hija. Entonces por eso está la cuestión de no querer seguir”.

Antes de su ingreso a Ganar o Servir, Gala Caldirola reveló en La Divina Comida que su hija Luz, quedaría al cuidado de su ex suegra, la madre de Mauricio Isla, mientras que ella se encuentra en la competencia de Canal 13, agradeciendo en ese momento el apoyo de la madre del “huaso”.

En el espacio deportivo argentino, analizaron también cómo podría producirse la salida del jugador. “Para entender, si Isla se quiere ir de Independiente ahora, el resarcimiento económico que tiene que cobrar independiente son $600.000 dólares”.

“Visto y considerando que el año de Isla no fue bueno, que él ha trasladado a la cancha su enojo con el ex entrenador de Independiente, Carlos Téves. Y que la realidad es que mentalmente no está en condiciones para seguir, porque tiene problemas personales que uno lo entiende. Que se vaya es la mejor opción”, concluyó.

