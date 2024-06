A Oriana se la ha visto mucho más enojada estos últimos capítulos en ¿Ganar o Servir? La participante ha perdido la paciencia desde la llegada de Facundo, quien es su nueva conquista, y su papel como sirviente de Gala.

Esto porque Oriana piensa que Gala está interesada en Facundo, quien llegó a mover las cosas un poco en la casa ubicada en Perú. Esta situación la ha tenido con menos paciencia de lo normal e incluso ha explotado en más de una ocasión contra ella.

Va contra Gala

En un nuevo capítulo emitido de ¿Ganar o Servir? la española decidió comentar su descontento con algunos de sus más cercanos durante la noche de la llegada de Julia Fernandes a la casa. Y es que todo comenzó porque Gala decidió comer con Facundo en la cama, esto con el fin de molestarla.

“Es que a todos los invita a la cama ¿Qué le pasa a esta muchacha con las camas?“, mencionó en primera instancia para posteriormente mencionar que todos los hombres se agobian de ella, destacando que Rai volvió con ella (Gala) porque ella dejó de prestarle atención e incluso mencionó que era “fácil” y que “nunca cambia”.

“Bueno, y cómo siempre, pero es que le pasa lo mismo con todos. Llegó con Austin, Austin se agobió de ella. Empezó con Rai, Rai se agobió de ella y si ha vuelto es porque yo no he querido estar con Rai, esta es la puta realidad“, agregó.

“Es que, que yo le hice lo mismo con Rai. ¿Yo te hice lo mismo? No guapa. Tu chico o lo que fuese tuyo, me metió la lengua hasta la garganta, hasta las amígdalas y hasta el esófago, no es mi puta culpa, ¿vale? O sea, jamás yo le he dicho ‘oye bésame’. Ya le dije que prácticamente nada y por eso Rai volvió al camino fácil, digamos, a lo sencillo, a lo no complicao“, mencionó más adelante.

Revisa el momento de Oriana molesta con Gala