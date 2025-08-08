El fútbol argentino vive un importante movimiento en el mercado de pases. Marcos Rojo dejó Boca Juniorsy está a detalles de firmar en otro grande de su país, donde sería compañero de un chileno.

Rojo supo ser uno de los jugadores fijos de la selección de Argentina y campeón en Manchester United, pero su carrera poco a poco se ha ido apagando. Luego de comenzar de buena manera en los Xeneizes, terminó saliendo por la puerta de atrás.

El equipo que espera a Marcos Rojo

Luego de salir de Boca Juniors, mucho se ha especulado con el futuro de Marcos Rojo. Si bien se habló de un regreso a Estudiantes de La Plata, equipo que lo formó, todos los caminos apuntan muy lejos del Pincha.

Rojo está muy cerca de fichar en Racing. La Academia se habría adelantado a otros interesados y la dirigencia encabezada por Diego Milito alcanzó un acuerdo con el defensor. En las próximas horas se debería oficializar el acuerdo del zurdo con los de Avellaneda.

De esta manera, Marcos Rojo de 35 años sumaría una nueva camiseta a su extensa carrera. Comenzó en Estudiantes de La Plata, pasó por Spartak de Moscú, Sporting de Lisboa, Manchester United y Boca Juniors. Además, jugó con la selección de Argentina la Copa del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Su llegada a Racing ya prepara una particularidad. Debido a que Rojo, su apellido, es como se le conoce al clásico rival Independiente, es que desde la Academia optarían para que el jugador en su camiseta solo lleve el nombre Marcos y así evitar polémicas con los hinchas.

Marcos Rojo será compañero del chileno Gabriel Arias y su primer gran desafío será en la Copa Libertadores. El martes 12 de agosto se medirán a Peñarol de Brayan Cortés por los octavos de final de ida, llave que comenzará en Montevideo y que se cerrará una semana después en Avellaneda.