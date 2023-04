El defensa y ex compañero de Lionel Messi en la selección argentina, Marcos Rojo, reveló que la derrota de la Albiceste contra Chile en la final de la Copa América 2016 fue la vez que peor vioa Lionel Messi.. y a todos.

Pasa el tiempo y las dos finales de Copa América perdidas por Argentina frente a la selección chilena siguen siendo un tema al otro lado de la cordillera, más allá que actualmente la Albiceleste logró su sueño del torneo continental y la Copa del Mundo como vigente campeona planetaria y de la Conmebol.

Fue en las Copas América de Chile 2015 y Estados Unidos 2016. La Roja conseguía sus primeros títulos de mano de la generación dorada, a costa de una Argentina liderada por un Lionel Messi que hasta entonces no se le daba. Literalmente…

En conversación con TyC Sports, el ex defensa de la selección argentina y actual jugador de Boca Juniors, Marcos Rojo, reveló que la Roja es culpable del peor día en la carrera de Lionel Messi.

“La vez que peor vi a Leo fue en (la final de la Copa América en) Estados Unidos, y para todos, nunca vi tanta tristeza junta como ese día. Ya era la tercera final que perdíamos. El Mundial (de Brasil) dolió, pero era la final del Mundial y podía pasar. Después en Chile jugamos muy bien y otra vez perdimos. Ya la tercera fue fatal”, dijo Rojo.

Sobre esa final de Copa América 2026, Marcos Rojo recordó que “me expulsan en la final de Estados Unidos, y ni siquiera me iba a echar, me expulsa porque habían echado a uno de ellos antes. Si tú miras la jugada es fútbol, le voy fuerte porque era Vidal, pero sí, había pica ahí”.

Marcos Rojo sentencia: “¿había bronca con Vidal? Se terminó formando una pica ahí porque en ese momento éramos los dos, Brasil no competía mucho y era Chile y Argentina… Esa final nos preguntábamos por qué no la ganamos, si volábamos, la rompimos. Y no se nos dio otra vez”.