La Copa Libertadores tiene momentos y situaciones realmente únicas. Es lo que sucedió en el choque entre Flamengo y Racing, con Marcos Rojo como el protagonista.

El Mengao y la Academia disputaron la semifinal de ida de la edición 2025. En Río de Janeiro, el equipo de Erick Pulgar ganó por 1-0 con agónico gol de Jorge Carrascal, con lo que sacaron ventaja de cara a la vuelta que se jugará en Buenos Aires.

El codazo de Marcos Rojo

Tras la apertura de la cuenta de Flamengo en el minuto 88, luego de que el Rubro Negro fuera superior durante todo el encuentro, desde Racing entendieron que era mejor irse perdiendo por la mínima y no arriesgar a recibir otro gol en el Maracaná.

Los dirigidos por Gustavo Costas, con dientes apretados y la cuchilla entre los dientes, aguantaron los últimos minutos, luchando cada pelota como si fuera la última. Sin embargo, Marcos Rojo se tomó demasiado en serio esta situación y un compañero sufrió las consecuencias.

En los descuentos de la caída parcial ante Flamengo, en una jugada dividida en mitad de cancha, Rojo saltó con el codo más extendido de lo común e impactó de lleno a Santiago Sosa. Sí, su propio compañero de equipo. El capitán de Racing quedó muy afectado, teniendo que ser atendido ya que quedó ensangrentado.

Sosa, con un ojo al estilo de Rocky, decidió regresar al terreno de juego visiblemente herido. Si bien pudo terminar el partido, lo peor vino después, ya que debió ser atendido en un hospital. “El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho“, indicaron desde Racing.

Santiago Sosa, una de las mayores figuras de la Academia, será evaluado más detalladamente en Buenos Aires, pero es casi un hecho que se perderá el choque de vuelta ante Flamengo el miércoles 29 de octubre. Incluso, podría no volver a jugar en lo que resta de temporada. Los hinchas de Racing no están muy contentos con la acción de Marcos Rojo.