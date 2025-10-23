No fue sencillo, pero Flamengo superó a Racing y se puso en ventaja en las semifinales de la Copa Libertadores. Este miércoles 22 de octubre, en el Maracaná, el equipo de Erick Pulgar superó a la Academia gracias a un solitario gol de Jorge Carrascal a los 88′.

El chileno fue titular y se lució. El duelo ante los argentinos era su regreso a la Copa Libertadores después de más de cinco meses, porque se perdió el cierre de la fase de grupos, los octavos y cuartos de final por una lamentable lesión.

El mediocampista hizo una muy buena presentación y casi no se vio superado por el rival. Desde sus pies nació un pase profundo que Samuel Lino cabeceó y se convertía en el 1-0 a los 81′, pero que fue anulado. Por fortuna, más tarde llegaría la anotación de Carrascal, permitiéndole celebrar.

Es por todo eso que Erick Pulgar se ganó los elogios de los hinchas del Flamengo y de la prensa brasileña, que le entregó una de las mejores notas del partido.

Flamengo, con Erick Pulgar como figura, superó a Racing | Getty Images

Erick Pulgar: el segundo mejor evaluado en Flamengo

Tras el triunfo de Flamengo sobre Racing en la Copa Libertadores, Globo Esporte le dio a Erick Pulgar la segunda mejor nota del partido: un 7.5. El chileno solo fue superado por Jorge Carrascal, autor del gol, con un 9.0.

“Buen desempeño. Fue el principal responsable del contraataque del partido e intentó algunos pases verticales. En su mejor actuación, le dio un pase precioso a Samuel Lino, quien anotó, pero el delantero fue declarado fuera de juego”, escribieron en el medio brasileño.