Se viene un tenso momento en ¿Ganar o Servir?, esto luego de que la llegada de Facundo desató distintos conflictos al interior de la casa y uno de ellos será protagonizado por Oriana y Gala, quienes vivirán una gran discusión en la casona provocada por los celos.

Todo comenzó cuando Gala invitó al nuevo compañero a comer la cena en su cama, lo que levantó la ira de Marzoli, quien no guardó nada y se lanzó con todo contra su compañera.

Oriana se enfurece con Gala

Es que a todos los invita a la cama. ¿Qué le pasa a esta muchacha con las camas?”, le comentó asus compañeros. “Llegó con Austin, Austin se agobió con ella. Empezó con Rai, Rai se agobió de ella”.

Por su parte, Gala le reveló a Austin y Julia los motivos detrás de su decisión. “Si algo sabes que le va a molestar a la otra persona, no se lo hagas. Pero como a ella le ha encantado molestar a mí… Ahora se va a tener que aguantar ella un rato”, expresó.

Sin embargo, la situación no quedó allí, ya que Marzoli no se contuvo y comenzó a gritarle a Caldirola. “¡Eres muy pesada, muy pesada! Obsesionada, enamorada, supérame. ¡Qué pesada. Su pu… madre, loco!“, mientras que al mismo tiempo, Gala se reía de lo ocurrido y en conversación con Julia expreso: “Se pone celosa y empieza a gritar”.

“Ella está rompiendo todo el discurso que dio, porque ella justificó todo el rato que era un feo (Facundo). Porque ella justificó todo un rato que era un juego, que no sé qué. Es un juego, ¿y así te pones tú?”.

A lo que la española se refiere es al apasionado encuentro entre Oriana y Rai, quien previamente tuvo un romance en el encierro con Gala, en el cual ambos se besaron reiteradamente, situación que la ex “Amor a Prueba” calificó solo como un juego.

En aquel momento, Gala señaló: “Si Rai le gusta en serio, que haga lo que quiera. Ella todo el tiempo dijo que no, que jamás, y después se lo come en la actividad, fuera de la actividad. Entonces te gusta o no te gusta”.

Revisa el avance a continuación