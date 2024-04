En el más reciente capítulo estrenado de ¿Ganar o Servir? supimos más secretos de los participantes. Y es que estos mismos ya están agarrando más confianza los unos con los otros para así establecer amistades y tener conversaciones más profundas.

Gala Caldirola poco a poco sigue conversando con bastantes de sus compañeros y recientemente reveló un gran detalle sobre su relación con el futbolista Mauricio Isla.

Se abre a volver

En diferentes conversaciones durante el capítulo supimos, de la misma boca de Gala, que esta sigue casada con el Huaso Isla. Y es que la revelación se habría dado por una pregunta de Fran Maira sobre si es que su separación con el futbolista ya era legal.

“No, sigo casada. Es que no nos llevamos mal, nos llevamos bien, entonces da lo mismo“, explicó.

Asimismo, sobre la pregunta de Pangal por una posibilidad de volver a estar juntos, esta destacó que “Nunca lo hemos intentado… Nunca digas nunca“.

Posteriormente, en el mismo capítulo, pero más tarde, habló con Botota sobre la relación que tiene con el que es su expareja y el padre de su hija Luz.

“Mi hija tiene todo el derecho de estar con su padre. Los mismos derechos que tiene de estar conmigo, los tiene de estar con él… La tutela es mía, pero yo le doy todos los derechos a él porque yo lo quiero y lo respeto“, dijo a la transformista en el patio de los sirvientes.

En esta misma línea destacó que tiene una vida acá en Chile y que no le molesta, ya que tiene el apoyo de Isla.

“Yo me sentía muy sola, pero como ahora ya estamos en armonía, yo mientras tenga su apoyo, yo no me siento sola“, agrego.

“Él es el apoyo de ella, pero yo también lo necesito, necesito su contención, a pesar de que no estemos juntos, para mí, él me da mucha tranquilidad. Saber que estamos en buena… Para mí, él es mi familia. Lo quiero de una manera… Yo nunca había querido a una persona de una forma tan incondicional a pesar de que tuve otra pareja y él también“, mencionó.

En esta misma conversación, Botota le preguntó a Gala si es que tendría otro hijo o hija con el futbolista, a lo que ella respondió que si se da está abierta a volver con él y continuar con su familia.

“Si pasa el tiempo y nosotros nunca más, y yo quiero volver a tener hijos, si se da… pero siempre dije que a mí me habría gustado que solo él fuera el padre de mis hijos“, finalizó.

