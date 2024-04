No queda nada para que comience el nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir?, en donde reconocidas figuras de grandes espacios de competencia se sumaron al nuevo espacio.

Sin embargo, hay dos participantes que tienen expectante a los televidentes por la relación que podrían tener durante el encierro: Gala Caldirola y Oriana Marzoli.

No es sorpresa para nadie que ambas no tienen una buena relación y a pesar de que el reality recién llegará a la pantalla este domingo, el primer avance del espacio dejó ver los primeros cruces entre las dos influencers. Por lo mismo, muchos se preguntan cuál es el origen de la “mala onda” entre ambas.

¿Por qué Oriana y Gala se llevan mal?

Todo se remonta al año 2016, cuando Mega estrenó el reality “Volverías con tu ex” en donde Oriana y Gala compartieron encierro. En un comienzo se llevaron bien y formaron una amistad durante los primeros episodios, sin embargo, con el paso del tiempo la relación se deterioró.

Tras el quiebre de la “buena onda” entre ambas, comenzó la tensión y protagonizaron distintos cruces, los cuales fueron en aumento luego de que Gala reveló su interés por Luis Mateucci (que también está en este reality) quien formó una relación romántica con Oriana dentro del encierro.

Luego de poner fin a su relación con Marzoli, el trasandino comenzó un romance con Gala, lo que molestó a Marzoli, quien la encaraba de manera constante.

Sin embargo, el punto de quiebre llegó cuando Oriana fue expulsada del reality por agredir a Gala.

Pero eso no sería permanente, ya que en el repechaje, se convirtió en la más votada y reingresó al espacio, retomando su relación con Luis y convirtiéndose ambos en los vencedores del espacio.

El año 2022 Oriana fue invitada al panel de Zona de Estrellas en donde se refirió a Caldirola. “A mí me importa una real mier… su vida. Pero sí que es verdad que se dijo que a mí me gustaría tener la vida que tuvo ella y tener el mismo marido y yo digo ‘de qué marido me hablas, no sé si me está hablando de Mauricio Isla, o me estás hablando de Pinilla’”, comentó.

“No sé si la manera de avanzar de ella es la manera que todo el mundo quiere tener de avanzar. Si para eso tienes que robar maridos, pues prefiero estar estancada como yo”, expresó.

Por su parte, durante su participación en La Divina Comida durante el 2023, Gala se refirió a la tensa relación entre ambas, señalado: “Ella está obsesionada conmigo”.

“Me detesta. Todos estos años sin nombrarla ni pensar en ella, he ido viendo cosas donde habla de mí, de mi matrimonio, de mi hija. Loco, ya vete a terapia porque eso ya es obsesión eso, algo no te está funcionando. Supéralo”, expresó.

Asimismo, previo al ingreso a ¿Ganar o servir? señaló: “No he vuelto a tener ningún tipo de relación con Oriana. Sé que en estos años ha seguido haciendo comentarios sobre mí. Nunca entendí su odio hacia mí, pero yo estoy en otra parada, construí una vida completa y no tengo tiempo para prestarle atención a cosas que no me interesan, aunque ella sí me preste atención a mí”.

“Espero que si nos volvemos a encontrar, ella después de tantos años, haya madurado y no tengamos que volver a vivir en conflictos, porque es muy desagradable, una tortura para todos, no solo para mí”, señaló a Canal 13.