A solo días de que finalice Tierra Brava y comience el primer capítulo de Ganar o Servir, el reality de Canal 13 promete contundentes momentos de conflictos, pasiones y más.

La nueva producción del 13, tiene como objetivo poner a prueba a sus jugadores y en competencias de fuerza física, habilidades, entre otras. Asimismo, quienes pierdan, deberán vivir como lo hacían los sirvientes en el siglo 18, insertos en la pobreza y condiciones precarias, sin embargo, quienes ganen, podrán vivir los privilegios que tenía la clase alta de ese tiempo.

Dicho esto, se dieron a conocer adelantos del programa y se puede ver un conflicto fuerte entre Oriana Marzolli y Faloon, como también entre Pangal y Camila Recabarren.

Pelea entre Faloon y Oriana en Ganar o Servir

Aunque no hay un contexto sobre por qué se da la discusión, en el video se ve que la española le lanza furiosa a la ex Yingo: “A mí patadas no me des (…) “. Tras la “pachotada”, la ex animadora del programa Sabores de Zona Latina, le repite incesantemente a la ex de Luis Mateucci: “mentirosa”.

Oriana Marzoli le dice: “No me vuelvas a tocar, ordinaria”, mientras que Faloon insiste en decirle “eres una mentirosa”.

Por otro lado, se ve un tenso momento entre Camila y Pangal. La modelo le dijo lo que pensaba al deportista. “No te la compro, dices que cuidas el medioambiente y tienes los medios autos. Igual contaminas, comes animales”, le dijo Camila.

“Entonces no te encuentro coherente, por eso te encuentro falso“, agregó la ex Miss Chile.

¿Cuándo se estrena Ganar o Servir?

El domingo 21 de abril, después de Tierra Brava.