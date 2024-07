¿Ganar o Servir?emitió un intenso capítulo en donde mostraron el primer avance de una inesperada discusión dentro de la hacienda entre Oriana Marzoli y Austin Palao. Esto luego de una actividad en donde el ex integrante de Esto es Guerra, señaló que Luis Mateucci hace todo lo que su ex pareja le ordena.

Todo ocurrió cuando Karla Constant ingresó al espacio a realizar una actividad, denominada “La Caja de Pandora”, allí los participantes sacaron alguno de los elementos que contenía y lo describieron para sus compañeros.

Oriana vs. Austin

Cuando fue el turno de Austin, arremetió con todo contra Luis. “Este es un títere y la vez es Pinocho, esto representa lo que es Mateucci, porque es un títere de Oriana“, señaló.

Este comentario no le gustó nada a Oriana, quien inmediatamente le señaló a Fran: “Me voy a cabrear mucho de él, ¿cuándo yo he dicho a Luis lo que tiene que hacer? ¿Cuándo? En mi put… vida…”

Pero la situación no terminó allí, ya que tras la dinámica, la española encaró directamente a Austin. “Ni put… gracia todo lo que has dicho. Porque él (Luis) no es mi títere, yo no le digo jamás lo que tiene que hacer, salvo cuando he ido yo en su defensa, porque me apetece”.

“Pero yo jamás le digo lo que tiene que hacer. Jamás en mi vida”, puntualizó. Ante lo cual se escucha que Mateucci grita “¡Eso Oriana!”.

Más tarde se ve a Austin conversando con Fran por la situación con Oriana. “No le encuentro sentido, es una caprichosa, eso es lo que pasa”.

Por su parte, la ex Gran Hermano comento que le señaló: “Yo le dije ‘amiga, relájate. Está reaccionado mal, se lo dije”, para luego añadir: “Se enojó conmigo porque tú estás conmigo”.

“Cero inteligencia emocional, entonces si no está de acuerdo conmigo lo puedo entender, pero, ¿contigo?”, cerró Austin.

Pero al parecer, la situación estaba lejos de terminar, ya que por su lado, Oriana y Luis comentaron la situación, en donde la española reveló que la situación la lastimó. “Me duele que lo digan dos que considero amigos. Ahí es donde me duele”.

Revisa el avance a continuación