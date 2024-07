Este lunes en ¿Ganar o Servir? se llevó a cabo el tan esperado cara a cara. Y es que después de una semana llena de competencias, la instancia para conocer al último nominado finalmente se vio en pantalla.

Y es que Botota, Gala y Facundo son los nominados de la semana y aún quedaba por conocerse al último, que resultó ser Mariela, quien recibió la mayor cantidad de votos durante el cara a cara esta semana.

La jornada de cara a cara estuvo llena de votos dispersos y es que los participantes no votaron en bloque como veces anteriores, sino que ahora lo hicieron por cuenta propia.

Es por esta razón que Fran Maira terminó votando por Julia Fernandes, la recién llegada que solo tenía un día en la casa.

La confesión de Julia

Una de las que más sufrió con la llegada de Julia fue precisamente Fran Maira y es que en la primera noche de la nueva participante tuvo que llevarles comida a ella y a Austin, quienes tuvieron una cena juntos.

Por eso y más es que decidió darle su voto durante el cara a cara, sin sorprender a nadie.

“Te quería dar un consejo. Ayer cuando llegaste dijiste que te daba igual meterte en medio de dos personas que se estaban conociendo, que se gustaban. Pero hoy día, cuando te vi acostada en la cama de Austin y me viste llegar, te cagaste entera, entonces… Hazlo en mi cara, hazlo de frente, no hay problema“, mencionó Fran al momento de nominarla.

“Mira, yo te voy a decir una cosa. Austin no me gusta, me encanta. No vine a ese propósito, pero ahora lo voy a hacer, gracias“, le respondió Julia.

Posteriormente, fue Oriana quien le mencionó a Fran que debería haber rematado sus dichos después de las últimas palabras de Julia, ya que esta la dejó callada.

“Tenías que haber rematado, porque te dejó como callada. Nunca te debes quedar callada, debes hablar tú de última“, le mencionó Oriana después.

