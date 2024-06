A pesar de que ¿Ganar o Servir? sigue con sus transmisiones, poco a poco se ha filtrado lo que está por venir en el programa de competencia de Canal 13 y recientemente, Gala Caldirola reveló que ya dejó la casona ubicada en Perú y se encuentra fuera del encierro.

Este sábado comenzó a sonar en redes sociales el rumor de que las grabaciones del espacio ya habría llegado a su fin, puesto que dos integrantes del reality fueron captados en el aeropuerto.

Pero con el paso de las horas, fue la misma española quien compartió un emotivo registro del reencuentro con su hija Luz tras salir del espacio.

El reencuentro de Gala y su hija

En su publicación en Instagram, Caldirola compartió un video con la leyenda “tres meses”, haciendo alusión al tiempo que estuvo en el encierro de Canal 13, mientras en el video se ve a la española llegando a Chile y abrazando a su hija.

Revisa el momento a continuación

Sin embargo, aún no están claros los motivos de su salida, si fue por eliminación o el fin de las filmaciones.

Una imagen publicada por la periodista Cecilia Gutiérrez en sus redes sociales mostraba a Raimundo y Gala fuera del espacio de competencia. “Comienzan a volver los participantes de ¿Ganar o Servir?”, escribió en sus historias.

Los próximos ingresos en Ganar o Servir

A pesar de que el programa ya estaría en sus capítulos finales en tiempo real, el espacio de competencia tiene un importante desfase en su transmisión, por lo que aún quedan por ver en pantalla la llegada de nuevos competidores.

Uno de ellos es Pancho Rodríguez, el ganador de Calle 7 y Pelotón, fue parte durante numerosas temporadas del programa Esto es Guerra, en donde se posicionó como uno de los participantes más fuertes, por lo que muchos esperan verlo competir contra Pangal Andrade.

También ingresará Javiera Belén, quien tuvo un romance con Mauricio Isla, el ex esposo de Gala, quien se sumó a la competencia. Y finalmente se verá el ingreso de los ex Tierra Brava, Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, alias la “guarén”, quien se reencontrará con su ex mejor amiga, Fran Maira.