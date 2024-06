¿Ganar o Servir? se encuentra en una etapa crucial de su transmisión, luego de que se reveló que dos nuevos participantes ingresarán al espacio: Guarén y Nicolás Solabarrieta. Sin embargo, no serán los únicos, ya que hace algunas semanas anunciaron el ingreso de Julia Fernándes, el cual aún no se ve en pantalla.

La brasilera se reencontrará en el encierro con Oriana Marzoli y Luis Mateucci con quienes compartió encierro en otro programa de competencia. En la previa a su ingreso, muchos quieren conocer más sobre la nueva participante del espacio.

¿Quién es Julia Fernándes?

La joven de 29 años es oriunda del Amazonas brasileño, lugar de donde salió a los 15 años para trabajar como modelo.

A los 19 años llegó a Chile y participó en dos exitosos programas de competencia, “Amor a prueba” y “Doble Tentación”, en donde compartió encierro con Luis Mateucci y Oriana Marzoli, quienes son parte de ¿Ganar o Servir?.

“Amo Chile, me siento mucho más chilena que brasileña. Me gusta más la piscola que la caipiriña, en todos lados donde voy represento a Chile y piensan que soy chilena. Me gusta cómo hablan, soy buena para las chuch… Y si Dios me lo permite, quiero seguir en Chile para siempre”, aseguró Julia a Canal 13.

El 2018, tras salir de Doble Tentación, vivió un terrible momento junto a su pareja de ese entonces, Ignacia Lastra, en donde protagonizaron un accidente automovilístico, en donde él quedó con el 90% de su cuerpo quemado.

“Este accidente es lo peor que me ha pasado en la vida. No puedo explicar lo terrible que fue vivirlo y todo lo que vino después”.

“Por el choque perdí la clavícula, me la cambiaron por una placa de titanio. Además, hasta el día de hoy sufro muchos ataques, he sido culpada de todo, como si yo hubiera ido manejando. El año pasado una señora en un supermercado me empezó a gritar frente a todos ‘Lo quemaste’”.

Asimismo, señala que eso es lo que la motiva a ingresar al espacio, para que el público la conozca bien. “Siempre voy a proteger a Ignacio, jamás diré la verdad completa. Pero ya es momento de que yo me deje conocer sin miedo, que me vean cómo soy hoy.”

“Que no soy sólo una niñita que jotea a los demás, sino que soy una mujer empoderada y que se pueden identificar conmigo, con mi experiencia de vida, con mis aciertos y mis errores”, expresó.