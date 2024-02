El año 2017 la vida de Ignacio Lastra y Julia Fernandes cambió para siempre. La madrugada del 1 de septiembre ambos protagonizaron un terrible accidente, el cual hoy tiene nuevos antecedentes que fueron entregados por la brasileña, los cuales cambian la historia.

Los chicos reality iban a bordo de un Mini Cooper cuando Lastra, que iba al volante, perdió el control y terminó chocando. El auto se incendió con Ignacio dentro, quien terminó con el 80% de su cuerpo quemado y en riesgo vital. Fernandes por su parte sufrió quemaduras leves y una fractura en la clavícula.

“Quiero decir que Ignacio es un héroe. Fue él que me salvó, fue el que me sacó del auto. Se sacrificó para que yo saliera bien“, señaló Julia en ese momento, aunque ahora todo parece cambiar. La modelo será parte de un nuevo capítulo del programa La Cabaña, donde reveló inéditos detalles.

“Se pasó tres luces rojas”

En el espacio de Mega, Fernandes apuntó a Lastra como el responsable del accidente e indicó que iban discutiendo en el vehículo. “Un hombre que pasó tres luces rojas,conmigo implorando al lado de él, implorando para que no chocara el auto (…) No fue mi culpa”, explicó entre lágrimas.

Por el contexto anterior, la brasileña descartó que Ignacio Lastra fuera el héroe de la historia. “Las personas no ven eso, las personas creen que él me salvó la vida“, aseguró. Ignacio Lastra y Julia Fernandes alcanzaron la fama gracias al reality Doble Tentación de Mega, emitido durante el 2017.

Tras el accidente, Lastra quedó en estado de gravedad. Fernandes no siguió su relación con él, pese a que lo intentó contactar. “Traté de volver a verlo, pero no sé si mi carta llegó a él, porque todo pasaba por la familia (…) Al final la familia fue la que me pidió que no volviera“, recordó la modelo.