Todos sabemos que Tierra Brava finalizó hace tiempo su competencia y ahora los integrantes del reality ven desde sus casas los episodios que faltan hasta el término de su transmisión. Por ese lado, hemos podido ver en los últimos capítulos el quiebre amoroso entre Arturo Longton y Shirley, una de la de parejas más prometedoras, no ha llegado a buen puerto su relación y pareciera que todo llegó a su final.

Lo más reciente que ha trasmitido Canal 13, es la discusión y actitud agresiva que tomó Arturo cuando le insistía a Shirley en solucionar los problemas mientras que ella solo quería estar sola y tener un poco de privacidad. En ese momento, tras escuchar las palabras de la modelo peruana, el denominado La Leyenda, decidió lanzar los micrófonos como señal de que ambos habían terminado.

Esto enfureció a Shirley porque dijo que las cosas no se lanzan y se quedó sola en el patio de la casona tratando de calmar su ánimo. Asimismo, ahora la ex participante se pronunció por redes sociales sobre lo sucedido, brindando un contundente mensaje sobre el amor propio y lo que no se puede tolerar.

Shirley publica un sincero mensaje tras termino con Arturo

Luego de la emisión de un nuevo episodio de Tierra Brava, la participante se pronunció en sus redes para expresar una sincera reflexión de mujer.

“Solo diré: ‘Ja ja ja’. Me gustaría un ‘sin editar’”, aseguró de entrada. “¿Cómo a veces una puede tolerar tantas cosas? ¿Será parte del encierro? Nadie podrá saber que es estar en un reality 24/7 hasta que lo esté”, agregó Shirley.

“Las decisiones que tomé, y que hoy en día se reflejan, no las tomé de loca. Nunca permitan que nadie les haga sentir responsabilidad en algo que no la tienen, solo por cubrir sus vacíos y carencias emocionales”, concluyó Shirley Arica.

¿Qué sucedió con Arturo y Shirley?

Según lo observado en la pantalla, Arturo intentó entablar una conversación con Shirley, pero ella prefería estar en silencio y a solas. A pesar de sus insistencias para discutir la situación, ella buscaba únicamente la tranquilidad de la soledad.

“Déjame en paz”, le dice Shirley mientras Arturo se le acerca, a lo que él le responde: “¿Pero por qué te pones así? Mírame a los ojos”.

En ese instante, Shirley seguía insistiendo en tener privacidad y que la dejara sola y eso sacó de sus casillas a Longton, quien reaccionó de manera violenta a las palabras de la jugadora.

“Me voy a ir, se acabó esta hueá”, comentó mientras tiraba el micrófono a los pies de Arica, quien se lo devolvió diciéndole que “toma tu hueá, a mi no me tires las cosas. Imbécil”.