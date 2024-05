Cada noche Ganar o Servir entrega sabrosos momentos entre sus integrantes, quienes muchas veces no están de acuerdo en algo y se enfrentan por ello. Fue lo que pasó con Mariela Sotomayor y Claudio Valdivia, quienes tuvieron un muy tenso cara a cara.

En el último capítulo del reality de Canal 13 hubo una dinámica en la cual la animadora Karla Constant, sacaba de un baúl una afirmación hecha por algún participante del programa, quien tenía que explicar el contexto de esta. Cuando Constant leyó “los futbolistas son muy infieles”, fue Daniela Colett, expareja de Eduardo Vargas quien sacó la voz para referirse a estas palabras, tema del cual habló Gala Caldirola, exesposa de Mauricio Isla.

Valdivia: “No es creíble”

En medio de la discusión sobre la infidelidad de los futbolistas, Claudio Valdivia sacó la voz. El hermano del Mago hizo inferiores en Audax Italiano y llegó al primer equipo, aunque se retiró joven tras decantarse por el mundo de la televisión. Desde su experiencia, señaló que es verdad que los jugadores son de esta forma, aunque indicó que no se puede meter a todos en el mismo saco.

Cuando el tema parecía terminar, Karla Constant le pidió la opinión a Mariela Sotomayor como periodista de farándula, a lo cual ella aseguró que era verdad y que en una ocasión, le bajaron una nota donde reportearon un mega carrete de jugadores con mujeres. “Sabíamos de hartas infidelidades”, aseguró. Fue ahí donde comenzó el cara a cara con Valdivia, quien le recriminó que diera detalles del incidente.

“No es creíble. Yo también puedo contratar a una chica x y decirle ‘oye puedes decir tal cosa’. Si la farándula la hace cualquiera”, señaló molesto Valdivia. Después que Mariela indicó que había imágenes y entrevistas del hecho, nuevamente Claudio volvió al ataque. “Si hay imágenes entonces por qué no das el nombre de la persona”, cuestionó. “Es que no era uno, eran muchos (…) era un jugador muy importante, muy destacado que ya no juega“, replicó la periodista. “Sin pruebas”, cerró un enojado Valdivia.