En un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir? el deportista Claudio Valdivia se refirió a su compleja relación con su ex pareja Sabrina Sosa, quien es la madre de su hijo.

A finales del 2023, la panelista de TV señaló que llevaba una ardua disputa con su ex pareja debido a la deuda de pensión de alimentos. “Desde que salió el tema a la luz no ha pagado. Paga un mes y seis no, es muy intermitente”.

Asimismo, agregó que lo que pagaba era un monto que no alcanzaba para cubrir las necesidades del menor. “No voy a decir el monto, pero no es ni el 50% de la mensualidad del colegio“, expresó.

Claudio Valdivia y su tensa relación con Sabrina Sosa

En el momento en que los participantes se estaban probando pelucas, Botota señaló que la suya era “como el pelo de Sabrina (Sosa)”, a lo que Blue Mary le preguntó cómo se llevaban, a lo que el deportista puso cara de disgusto, confesando que la mala relación entre ambos no afecta a su hijo. “De hecho, es mejor”, dijo Valdivia.

Luego la locutora radial agregó: “Pero igual, lo más sano sería que se llevaran bien y que pudieran compartir, ¿o no?”, “Me da igual”, respondió el deportista.

En conversación con La Hora, el hermano de Jorge Valdivia se refirió a la mala relación entre ambos, revelando el monto que paga por concepto de pensión alimenticia. “Nos llevamos mal“, expresó al medio.

“Sabrina, el año pasado, empezó a trabajar en un programa de farándula, ‘Me Late’, y lo mismo que la Daniela Aránguiz. Empezaron a hablar cosas que son íntimas”.

Asimismo, sobre la pensión, desmintió la acusación de deuda. “Eso es falso. A mí, ¿qué es lo que me molesta cuando las personas dicen algo en la televisión? que no tienen pruebas de lo grave que están diciendo”.

“Después voy y le digo, ‘¿por qué estás diciendo esto? ¿Por qué dijiste que la pensión es baja?’ Antes de que fuese el juicio, yo pagaba un millón trescientos. Le pagaba el colegio, le pagaba los estudios, le pagaba el gasto común. Y cuando sale el juicio, a mí me dice la jueza que yo tengo que pagar novecientos lucas”, expresó.