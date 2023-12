Alexis Sánchez volvió a las canchas y busca dar vuelta su delicado momento en el Inter de Milán. El Niño Maravilla sumó minutos en el triunfo del Nerazzurri ante Lecce y lo hizo con una particular espectadora en las tribunas: Sabrina Sosa.

Tiempo atrás, el delantero y la modelo fueron vinculados en un romance del que poco se supo. Las cosas distanciaron a ambos y desde entonces parecía que se habían alejado, pero un gesto encendió los rumores de los hinchas.

Sabrina Sosa se dejó ver en pleno partido del Inter de Milán y los fanáticos de inmediato comenzaron a especular con un remember con Alexis Sánchez. Eso sí, la argentina ha dejado en claro que su paseo por Italia tiene que ver con un tema familiar y antes ha desmentido cualquier relación, pero también dejó un guiño.

¿A Alexis Sánchez? La visita de Sabrina Sosa a Italia con partido del Inter incluido

Sabrina Sosa lleva un par de días viajando por Europa y ha aprovechado para llevar a su hijo a ver algunos partidos de fútbol. Tras visitar el Parque de los Príncipes para ver al PSG, la modelo partió rumbo a Italia y ahí sorprendió viendo al Inter de Milán de Alexis Sánchez.

Mirando al club en el Giuseppe Meazza, donde está el Niño Maravilla al que fue vinculada tiempo atrás, los rumores no se hicieron esperar. Los hinchas comenzaron a especular por un regreso de la pareja, pero la modelo por ahora juega al misterio.

A través de sus redes sociales Sabrina Sosa respondió a las preguntas de sus seguidores y aclaró que está viajando junto a su hermana. Sin embargo, en otra pregunta sobre qué estaba haciendo por Italia, se limitó a responder que “visitando amigos”.

¿Será uno de esos amigos Alexis Sánchez? Lo cierto es que en conversación con LUN la modelo explicó sus motivos para ir a Milán. “A mí por ejemplo me gusta mucho Italia y es interesante como mamá que mi hijo comparta cosas que a mí me gustan y no siempre buscar lugares donde hay playa, que sería la zona de confort”, recalcó.

No obstante, los hinchas no dudaron en especular con un posible remember entre ambos después de un largo tiempo distanciados. Sin duda una posible alegría para el delantero, quien celebró su cumpleaños en una íntima cena familiar.

Alexis Sánchez busca enfocarse en la cancha mientras su futuro en el Inter de Milán es toda una incógnita. El Niño Maravilla espera reencontrarse con su mejor versión y seguir siendo protagonista. ¿Con el amor golpeando su ventana? Sólo él lo sabe.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en su regreso al Inter?

Alexis Sánchez, desde su regreso al Inter de Milán, ha disputado un total de 12 partidos oficiales. En ellos tiene dos goles, no registra asistencias y alcanza los 446 minutos dentro del terreno de juego.

¿Cuándo juega el Inter de Milán su próximo partido?

Inter de Milán jugará su último partido del 2023 el próximo viernes 29 de diciembre. Desde las 16:45 horas de nuestro país visitan al Genoa buscando seguir en la cima de la Serie A.

