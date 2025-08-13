Llegó el día: Universidad de Chile visita a Independiente de Avellaneda, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los azules necesitan sacar ventaja como locales si quieren instalarse en la siguiente ronda.

El cuadro argentino ya está en Chile, mientras al otro lado de la cordillera anticipan que no será un duelo fácil para los de Avellaneda.

El sitio partidista de Independiente, Infierno Rojo, anticipa que la U está en un gran momento y destaca la presencia de jugadores como Javier Altamirano, Marcelo Díaz (irá al banco) y Lucas Di Yorio, además del antecedente azul para estar en la instancia.

“Así llega la U de Chile“, destaca el medio trasandino agregando que “el equipo chileno, dirigido por el argentino Gustavo Álvarez, llega en un gran momento. En el campeonato local, se ubican en la segunda posición, a sólo seis puntos del líder Coquimbo Unido, y su último resultado fue una contundente victoria por 4-1 ante Unión Española“.

ver también Formación de U de Chile: un cambio para la ida contra Independiente y la dupla Lucas a la cabeza

Y eso que se olvidan de Charles Aránguiz y Lucas Assadi…

Agregan que “la U de Chile finalizó en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores, por detrás de Estudiantes y Botafogo, y accedió al repechaje de la Sudamericana. En esa instancia, superó de manera contundente a Guaraní de Paraguay con un global de 6-2“.

La formación de la U contra Independiente, salvo por Marcelo Díaz, quien cede su lugar a Nicolás Ramírez.

Publicidad

Publicidad

Sobre la misma añaden que “a pesar de este buen presente, el técnico Álvarez enfrentará una baja importante: el delantero Maximiliano Guerrero, una de las figuras del equipo, está lesionado. (…) El técnico ha optado por el atacante argentino Lucas Di Yorio, ex-Aldosivi”.

“El plantel de la U cuenta con nombres conocidos para los hinchas argentinos. Entre ellos se destacan Javier Altamirano, ex Estudiantes de La Plata, y el experimentado mediocampista central Marcelo Díaz“, sentencian.

ver también Reacciones y revuelo en Argentina por fanatismo rojo de Gustavo Álvarez en la previa del U de Chile-Independiente

Universidad de Chile e Independiente se ven las caras este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El ganador de la llave enfrentará en cuartos a Universidad Católica de Quito o Alianza Lima.

Publicidad