Universidad de Chile se prepara para recibir a Independiente de Avellaneda, este miércoles en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la previa del duelo, en Argentina hay un tema de Gustavo Álvarez que llama la atención.

Es que el DT de la U es reconocido hincha de Independiente (o fue), precisamente el próximo rival de Universidad de Chile en un partido clave.

“Mi papá que era hincha de independiente… Era por la Copa Libertadores, en la década de los 80, con Independiente protagonista, mi papá me llevaba a ver al equipo“, dijo hace unos días Álvarez.

Sin embargo, el DT azul aclaró que al presente “siendo ésta mi profesión, Independiente no me representa nada en particular. Me representa mucho más dirigir la U, con esta gente tan pasional, tan respetuosa y cariñosa. Me llena de responsabilidad representar a la U a nivel internacional”.

“Lo especial para mí es dirigir este club. Lo tomo con la responsabilidad de siempre. A nivel internacional, siempre tenemos que saber competir, pero con el objetivo de ganar”, sentenció el DT de la U.

Medio partidario de Independiente y saboroso dato del pasado del DT de la U: hincha del Rojo.

En Argentina, el sitio partidista Infierno Rojo publicó “el fanatismo del DT de la U por Independiente“, agregando que “el entrenador argentino, Gustavo Álvarez, confesó que su amor por el fútbol nació viendo al Rojo junto a su papá“.

“El encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Nacional de Santiago, cuenta con una particularidad que lo vuelve aún más interesante para los hinchas del Rojo. Se trata de Gustavo Álvarez, el actual entrenador del equipo chileno, quien confesó su pasado ligado al club de Avellaneda. En una reciente conferencia de prensa, el DT reveló que en su infancia, su padre, ferviente seguidor del Rojo, lo llevaba a ver a Independiente al viejo estadio de la Doble Visera”, complementaron.

Infierno Rojo sentenció que “sin embargo, el técnico de la U fue claro al marcar una diferencia entre su pasado y su presente. A pesar de esos recuerdos de infancia, aseguró que hoy el Rojo no significa nada especial para él“.

