Colo Colo se olvida momentáneamente de su liderato en la Liga de Primera y se enfoca en un nuevo torneo: la Copa de la Liga. El debut será este sábado 21 de marzo contra Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

Después, los albos chocarán contra Deportes Concepción (el martes 24 en el Ester Roa) y contra Huachipato (el miércoles 1 de abril, de nuevo en el Monumental), cerrando así las primeras tres fechas.

Y hay noticias. El Cacique se ilusionaba con que sus hinchas pudieran acompañarlos en el partido contra el León de Collao por la segunda fecha. El club penquista solicitó un aforo de 27 mil personas, con cuatro mil entradas destinadas para la visita. Pero eso no fue autorizado.

Sabes Deportes confirmó que, tras la negativa de las autoridades de la Región del Biobío, el partido entre Deportes Concepción y Colo Colo tendrá un aforo de 22 mil asistentes, y no habrá entradas para la visita.

No habrá hinchas de Colo Colo en Concepción para la fecha 2 de la Copa de la Liga | Photosport

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No autorizan la presencia de hinchas de Colo Colo contra Deportes Concepción

La decisión se tomó en conjunto entre la Delegación Presidencial de la Región del Biobío, la Municipalidad de Concepción y Carabineros. Así, pese a las intenciones locales, no habrá hinchas de Colo Colo en el Ester Roa.

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Cabe recordar que la Copa de la Liga es un nuevo torneo disputado en grupos, donde cada equipo disputa seis partidos (tres de local y otros de visita) para luego avanzar a semifinales. El premio por ganar este inédito trofeo es un cupo a la Copa Libertadores (como Chile 3).

En síntesis

Colo Colo debuta en la Copa de la Liga contra Coquimbo Unido el sábado 21 de marzo en el Monumental.

El partido contra Deportes Concepción, por la fecha 2, tendrá un aforo de 22 mil asistentes totales.

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Las autoridades prohibieron la venta de entradas para la hinchada del Cacique en Concepción.