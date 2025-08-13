Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Sergio Vargas ilusiona a U de Chile: “Los equipos en la Sudamericana no son los más fuertes”

Una de las leyendas de la U asegura que los equipos más fuertes están en la Libertadores, por lo que los azules pueden soñar con el título.

Por Cristián Fajardo C.

La U se quiere meter en la definición en la Copa Sudamericana.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTLa U se quiere meter en la definición en la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile tiene toda la ilusión de poder dar el primer golpe esta noche cuando le toque recibir a Independiente, por la idea de la llave por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules accedieron a esta llave luego de quedar terceros en su grupo en la Copa Libertadores y tras avanzar en un repechaje ante Guaraní de Paraguay, lo que los dejó en la ronda de los 16 mejores del torneo que ya levantó en 2011.

Por lo mismo, los hinchas se comienzan a ilusionar con la campaña, donde saben que si logran pasar esta definición ante los argentinos se llenarán de confianza para ir a pelear el título.

Algo que respalda el histórico Sergio Vargas, asegurando que la U juega bien, además que en este torneo no están los grandes cucos del fútbol de esta parte del mundo.

U de Chile se ilusiona con pelear la segunda Copa Sudamericana. Foto: Javier Torres/Photosport

U de Chile se ilusiona con pelear la segunda Copa Sudamericana. Foto: Javier Torres/Photosport

Gonzalo Jara advierte a U de Chile con una movida de Independiente: “Puede hacer mucho daño”

ver también

Gonzalo Jara advierte a U de Chile con una movida de Independiente: “Puede hacer mucho daño”

Vargas pone fichas a la U por la Copa Sudamericana

Fue en DSports Chile donde Sergio Vargas adelantó la llave de Universidad de Chile vs Independiente por la Copa Sudamericana, con la ilusión que viven los hinchas azules.

Publicidad

“Va despertando el apetito al hincha de la U, la Sudamericana es un torneo que se ganó y el hincha puede que la puede volver a ganar de nuevo”, explicó en una primera instancia.

“Creo que hay un muy buen plantel, que se puede parar de igual a igual con cualquier equipo, no tiene por qué tener miedo a nadie”, detalló.

En ese sentido, apuntó una gran clave para la U: “Los equipos en la Sudamericana no son los más fuertes, esos están en la Libertadores. El equipo tiene una idea clara, un rendimiento muy bueno que le permite también pelear el torneo local”.

Publicidad
Felipe Loyola responde con mucho cariño a Álvarez en U de Chile: “Vienen muy bien”

ver también

Felipe Loyola responde con mucho cariño a Álvarez en U de Chile: “Vienen muy bien”

Lee también
La insólita confesión de Superman Vargas sobre su paso por la U
U de Chile

La insólita confesión de Superman Vargas sobre su paso por la U

Superman Vargas responde si fue mejor que Johnny Herrera
U de Chile

Superman Vargas responde si fue mejor que Johnny Herrera

Superman Vargas frena a azules tras comparación con la U de Sampaoli
U de Chile

Superman Vargas frena a azules tras comparación con la U de Sampaoli

¡Hay ilusión! Garin y Barrios reciben excelente noticia de cara el US Open
Tenis

¡Hay ilusión! Garin y Barrios reciben excelente noticia de cara el US Open

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo