Universidad de Chile tiene toda la ilusión de poder dar el primer golpe esta noche cuando le toque recibir a Independiente, por la idea de la llave por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules accedieron a esta llave luego de quedar terceros en su grupo en la Copa Libertadores y tras avanzar en un repechaje ante Guaraní de Paraguay, lo que los dejó en la ronda de los 16 mejores del torneo que ya levantó en 2011.

Por lo mismo, los hinchas se comienzan a ilusionar con la campaña, donde saben que si logran pasar esta definición ante los argentinos se llenarán de confianza para ir a pelear el título.

Algo que respalda el histórico Sergio Vargas, asegurando que la U juega bien, además que en este torneo no están los grandes cucos del fútbol de esta parte del mundo.

U de Chile se ilusiona con pelear la segunda Copa Sudamericana. Foto: Javier Torres/Photosport

ver también Gonzalo Jara advierte a U de Chile con una movida de Independiente: “Puede hacer mucho daño”

Vargas pone fichas a la U por la Copa Sudamericana

Fue en DSports Chile donde Sergio Vargas adelantó la llave de Universidad de Chile vs Independiente por la Copa Sudamericana, con la ilusión que viven los hinchas azules.

Publicidad

Publicidad

“Va despertando el apetito al hincha de la U, la Sudamericana es un torneo que se ganó y el hincha puede que la puede volver a ganar de nuevo”, explicó en una primera instancia.

“Creo que hay un muy buen plantel, que se puede parar de igual a igual con cualquier equipo, no tiene por qué tener miedo a nadie”, detalló.

En ese sentido, apuntó una gran clave para la U: “Los equipos en la Sudamericana no son los más fuertes, esos están en la Libertadores. El equipo tiene una idea clara, un rendimiento muy bueno que le permite también pelear el torneo local”.

Publicidad

Publicidad