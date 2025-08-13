Rodrigo Rey será el arquero titular de Independiente en su visita contra Universidad de Chile, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero el meta no pasará desapercibido en el Estadio Nacional.

Es que el portero del Rojo arribó a Chile con un hematoma: el popular ojo en tinta. Así las cosas, y sólo por medidas de precaución, Independiente decidió mantenerlo en la titularidad, pero deber ocupar un casco, al más puro estilo del checo Petr Cech.

La imagen de Rey con el ojo morado llamó profundamente la atención de los hinchas de Independiente, tanto fue así que el mismo club salió a explicar la situación.

Traumatismo por golpe = casco por precaución

“Rodrigo Rey sufrió un traumatismo en el arco superciliar izquierdo en el último partido contra River en el estadio Libertadores de América“, explicaron.

Rodrigo Rey con el ojo morado: ojo que va con casco contra la U.

El meta recibió un golpe de su compañero Nicolás Freire en una acción de fútbol. Si bien no es nada de cuidado, en Independiente tomaron precaución de todos modos para proteger la zona afectada por el golpe y el hematoma, asegurando así que pueda actuar con normalidad contra la U.

Cabe recordar que la probable formación de Independiente ante la U está integrada por Rodrigo Rey al arco; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire y Facundo Zabala en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández, Santiago Montiel, Luciano Cabral y Walter Mazantti en mediocampo; Matías Abaldo en ataque.

Universidad de Chile e Independiente se miden este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.