Universidad de Chile

La gran misión que le pone Guarello a Lucas Assadi con U de Chile ante Independiente

El King Kong asegura que en la llave contra Independiente tiene la gran opción de dar un paso gigante en su carrera.

Por Cristián Fajardo C.

Guarello pone sus fichas en Lucas Assadi modo internacional.

Una de las figuras a mirar en el partido de Universidad de Chile contra Independiente, en el Estadio Nacional, válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, es Lucas Assadi.

El volante formado en los azules ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos encuentros del equipo bullanguero, donde ahora tendrá una prueba de fuego en el ámbito internacional.

Así también pone la tarea sobre la mesa el profesor Juan Cristóbal Guarello, quien asegura que es el momento que el volante demuestre en un duelo de grandes condiciones si está preparado.

“Es una llave realmente de gran nivel, ojalá que la U pueda repetir, sobre todo, el segundo tiempo contra Unión Española. Que volvamos a ver a Assadi, esta vez sí, a un nivel infinitamente más exigente que en el torneo, por la presión, velocidad, intensidad que tiene Independiente, donde está Lomónaco que debe ser uno de los mejores defensas central de Sudamérica”, explicó.

Lucas Assadi ha alcanzado protagonismo en el torneo local, ahora quieren que de el salto en la Copa Sudamericana. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Guarello le pide a Assadi que demuestre ante un campeón de Sudamérica

Fue en el programa “La Hora de King Kong” donde Juan Cristóbal Guarello le puso una exigencia mayor a Lucas Assadi, para que pueda demostrar con la camiseta de Universidad de Chile que está preparado para enfrentar a un rival como Independiente.

“Ver a Assadi ser desequilibrante, ser un jugador gravitante, que pueda marcar la diferencias. Si Assadi, en esta llave, porque puede clasificar o no la U, ojalá que si, pero si Assadi demuestra que el desafío no le queda grande, si es desequilibrante como viene siendo en el último tiempo en ascenso a nivel internacional, con el equipo con más copas que ha ganado en Sudamérica, que tiene una chapa, ahí si que puede ponerse otros ropajes”, detalló Guarello.

En ese sentido, también pone sobre la mesa que la U también pone en juego su gran inversión a futuro: “A principios de años estaba tasado en 2 millones y ahora lo tiene en 7, la danza de números es inmediata”.

