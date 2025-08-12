Es tendencia:
Ni Messi, ni Cristiano: Alexis Sánchez no duda y sorprende al elegir al mejor delantero de la historia

El Niño Maravilla tiene clara su preferencia y pese a no ser de la misma época, delira con recordado goleador.

Por Nelson Martinez

Alexis en la Roja.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTAlexis en la Roja.

Alexis Sánchez sigue sin encontrar equipo en Europa mientras se prepara por su cuenta en la pretemporada. Con último paso por el Udinese, el chileno apunta a seguir su aventura en el Viejo Continente.

Y su carrera lo respalda, con exitosos pasos por Arsenal y Barcelona, además de defender camisetas como la del Inter de Milán. Justamente, en su paso por los lombardos dejó una bombástica declaración.

Es que el Niño Maravilla vive y respira fútbol, por lo que no titubeó a la hora de elegir al mejor delantero de la historia, haciendo una finta a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos que siempre lideran las preferencias.

Alexis y su top en la historia

Alexis Sánchez eligió al mejor jugador de la historia con sorpresiva decisión, decantándose por Ronaldo, el brasileño. Pese a no ser contemporáneos, el chileno aún delira con el el Fenómeno.

Ronaldo / Foto: Getty

Ronaldo / Foto: Getty

“Ronaldo, el Fenómeno, para mí es el número 1 del mundo. Jugué con muchos jugadores fuertes, vi a Messi, a Cristiano Ronaldo de cerca, pero él es otra cosa”, dijo maravillado el chileno.

Justamente, Sánchez se encadiló con el brasileño con recordada jugada en el Inter de Mián, ya que “Cuando hizo esa finta y se fue a mil millas por hora fue increíble. Algo bonito de ver en el fútbol”.

