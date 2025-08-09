Ex crack de La Roja compara a Alexis Sánchez y a Arturo Vidal: “En Europa lo respetan mucho más…”

Malditas, pero tentadoras comparaciones. Decir que un crack es mejor que otro, siempre suena a barrabrava, a gusto personal o, incluso, a mala intención. Sin embargo, desde que el hombre cazaba mastodontes los análisis comparativos han servido para complejizar la realidad.

En esta ocasión, en el programa El Almanaque de Florete, Paulo Flores entrevistó a Jorge “Potencia” Vargas y lo puso en aprietos al tener que comparar a Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Como el ex futbolista vive en Italia desde hace un buen tiempo, pudo darle una perspectiva europea a su respuesta. De hecho, su opinión fue bastante interesante y llamó la atención de muchos.

ver también De sonar en La Roja a demandar a su equipo: ¿Qué fue del máximo goleador mundial mapuche?

Jorge Vargas compara a Alexis Sánchez y a Arturo Vidal

Con un largo recorrido en tierras del Viejo Continente, Jorge Vargas decidió retirarse en 2012 del fútbol profesional en Deportes La Serena. Sin embargo, su estadía en Europa lo marcó, por lo que siguió vinculado al país en forma de bota, dirigiendo, como DT, a equipos de la Serie C y D del Calcio.

De visita en el programa de Paulo Flores, fue enfático al decir que el King no es rey en su propia tierra. “En Europa tienen un respeto mucho más importante por Arturo Vidal (que en Chile). Yo creo que tienen más respeto por él que por Alexis“, sentenció, para luego argumentar.

“Porque, Alexis jugó en el Udinese y un poco en el Inter. Vidal, en cambio, la rompió en la Juventus, después fue al Bayern, al Barcelona. Lo ha hecho muy bien en cada club que estuvo”, analizó, asegurando, de todas maneras, que en el Viejo Continente también recuerdan con corazones en los ojitos a jugadores de la talla de Iván Zamorano y Marcelo Salas.

Publicidad

Publicidad

Iván Zamorano es otro de los que son muy queridos en Europa, según Jorge Vargas | Getty Images

¿Cuántos goles y cuántos partidos jugaron Alexis Sánchez y Arturo Vidal en la Serie A italiana?

Alexis Sánchez ha jugado un total de 210 partidos en la Serie A italiana, mientras que Arturo Vidal jugó 171. El Maravilla y el King anotaron la misma cantidad de goles, hasta ahora: 38.