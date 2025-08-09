El término del torneo pasado quedó marcado por los polémicos dichos de Marcelo Díaz luego que el título se le escapara a Universidad de Chile. El capitán azul se lanzó con todo contra el arbitraje luego del empate ante Everton, resultado que le dejó en bandeja el trofeo a Colo Colo.

En esa ocasión el volante aseguró por el gol del triunfo anulado para la U que “a vista de todo el mundo, esto fue un robo. Una jugada que no sé quién da el aviso, la terminan anulando, una jugada que no es falta”.

Pues bien, los meses han pasado y hay alguien que sigue esperando la sanción para el capitán de la U. Se trata de Julio Barroso, quien diez años antes, en el 2014, recibió un fuerte castigo por unas declaraciones muy similares.

ver también “No me arrepiento”: Barroso le da una clase a Almirón por sus recordadas acusaciones contra el arbitraje

Barroso compara su caso con el de Díaz

El ex defensor de Colo Colo aseguró en el 2014, durante la pelea punto a punto que sostenían albos y azules en el Apertura, que “no soy un mal perdedor, pero cuando pasan cosas raras hay que decirlo. Los torneos no se compran, se ganan. Es muy vergonzoso lo que hacen. Los que dirigen se tienen que dar cuenta porque el jugador no es idiota”.

Al comparar ambos caso, el Almirante declaró en entrevista con el programa Máximas de TNT Sports que “si alguien dice que le robaron un campeonato y no lo sancionan, ¿cuál es el criterio? A mí me marcaron, pero no por lo que dije, sino por quién lo dijo y cuándo lo dijo”.

Julio Barroso estuvo seis partidos sin jugar en Colo Colo por sus dichos en el 2014. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

“No me arrepiento, no por lo que pasó, sino que nunca miré las conferencias. Hablaba lo que pensaba siempre, me citaban a prensa, me preparaba, pero siempre lo que dije lo traté de reflexionar”, agregó.

Para cerrar, Barroso recordó que “me suspendieron por ocho partidos, después bajaron a seis. Hasta el día de hoy digo que no había argumentos, no dije ningún equipo”.

ver también Fue pilar en Colo Colo y recuerda el golpe militar en Argentina: “Mi mamá leyó los documentos de las torturas a mi padre”

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Everton este domingo 10 de agosto desde las 12:30 horas en el Estadio Sausalito. Este compromiso será válido por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad