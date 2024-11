Universidad de Chile no pudo en la lucha por el título del Campeonato Nacional, donde luego del empate ante Everton en el Estadio Nacional, vieron como Colo Colo se coronó como campeón.

Fue en el segundo tiempo cuando los azules explotaron en contra del árbitro Francisco Gilabert, luego de, con asistencia del VAR, anuló el gol de la victoria de la U.

Algo que siguió dando vuelta en la cabeza de los jugadores bullangueros, quienes luego de la pasada por los camarines, le dieron con todo al juez del compromiso.

“El análisis es claro, de mucha frustración por no haber ganado. Teníamos la misión de quedarnos con los tres puntos en casa y forzar un desempate o ir directamente por el campeonato. La tristeza es absoluta, la gente merecía un triunfo y nosotros no merecíamos habernos quedado con una victoria”, comentó Marcelo Díaz.

El capitán de la U es el que sacó la voz por sus compañeros. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Marcelo Díaz contra el árbitro Gilabert

Fue el capitán de Universidad de Chile quien encendió la mecha en contra del árbitro Francisco Gilabert, en algo en que los azules reclaman por anularles el gol que les daba el paso a la final.

“No fue falta, todos vieron que no fue falta. Nos privaron de un triunfo, nos privaron de una definición a partido único. No sé por qué, nadie lo puede entender. Lo importante es que hicimos un excelente año, hicimos 30 fechas de muy buena forma, volvimos a posicionar a la U donde merece estar”, comentó.

“Pero lamentablemente siempre ocurren cosas que se escapan de nuestras manos y hoy acá en el estadio volvió a suceder y lo bueno es que queda todo registrado y nosotros solamente tenemos que hablar y hacerlo dentro de la cancha”, explicó.

La molestia de los azules fue cada vez más evidente por la particular jugada de Gilabert, que fue alertado por el VAR y que terminó en anular el gol de Leandro Fernández.

“Los partidos se definen en la cancha, pero claramente hoy que ha demostrado una vez más que hay algo más allá de la cancha. No quisieron que jugáramos un partido definitorio, nos privaron de un triunfo y eso es lo que a mí por lo menos me deja muy caliente, me deja muy frustrado porque lo merecimos ganar”, detalló.

“Hay una autocrítica de nosotros, pero en Iquique nos expulsaron un jugador y primero era roja para ellos. Entonces sucedió algo este año que todos lo saben y que queda a la vista. Están las imágenes, está todo grabado”, profundizó.

