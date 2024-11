Universidad de Chile sigue saboreando la amargura de la definición del Campeonato Nacional, donde empató con Everton y no pudo forzar un partido de definición con Colo Colo. Los azules pasaron del cielo al infierno en los minutos finales contra los ruleteros.

El árbitro Francisco Gilabert consultó el VAR en el agónico gol de Leandro Fernández (86′) que decretaba el triunfo de la U. Lo terminó anulando luego de ver una falta de Marcelo Morales sobre Federico Martínez que había ignorado en la cancha. Los azules todavía le discuten.

En ESPN, Rafael Olarra disparó contra el juez. “Estrictamente técnico, desde el punto de vista de la mecánica del jugador, de lo que uno pudo apreciar, me parece que no es falta. El jugador de Everton saca partido del roce de Morales, incluso me parece que se tira antes“, aseguró.

“¿Cobrable desde el reglamento? Perfecto. Lo que a mí me preocupa es que Gilabert estaba a cinco metros de la situación, y él mismo agita sus manos y dice ‘siga, siga’. Si no lo ve Gilabert, está su línea, su cuarto árbitro. Después, el VAR hizo lo que tenía que hacer: revisar la jugada de gol y qué pasó”, siguió.

La furia de Rafael Olarra contra Francisco Gilabert y la polémica en U. de Chile

Rafael Olarra continuó su descargo: “Me parece que hay que profesionalizar el referato para que haya menor riesgo de que esto ocurra. Los árbitros no pueden hacer otras actividades o vamos a seguir teniendo estas situaciones, de que ‘esta vez se equivocó para acá'”.

“No. Para eso uno se profesionaliza, para eso uno como jugador se entrena todos los días. No podemos tener gente que hace otras actividades para consolidar su sueldo, porque se definen cosas importantes”, disparó.

“El VAR no es resolutivo. Pareciera que los árbitros solo se afirman en el VAR. Si el árbitro dice ‘juegue, juegue’ es porque no vio nada. El VAR le puede decir que no, pero yo seguí, estoy a dos metros y mejor posicionado. Me molesta que no respeten esas responsabilidades. El arbitraje resuelve, el VAR es consultivo. Preguntamos al VAR, pero el árbitro resuelve”, concluyó.