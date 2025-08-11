Mucha polémica hubo en el final del partido entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar, luego de que el árbitro Felipe González cobrara en el último minuto un penal de Sebastián Vegas a Sebastián Sosa, que fue muy reclamado por los albos.

El defensa colocolino habló al final del encuentro, asegurando que no hubo falta de su parte. Es más, asegura que la caída del delantero fue producto de una resbalón y no de un golpe.

“Yo me quedo con la sensación de que voy al suelo y el tipo se resbala. Lo único que le digo al árbitro es que revise la jugada”, comentó al final del partido.

Luego el defensa formado en Audax Italiano dice que “es una vergüenza lo que hacen. Los árbitros te hablan de soberbia, no te permiten tener diálogo, ellos mismos van generando una rivalidad”.

El gol de Sosa a Colo Colo causó malestar en Vegas

La respuesta de Everton a Seba Vegas

El delantero Sebastián Sosa asegura que el penal existió, ya que siente un golpe por parte del defensor en el momento en el que va a impactar la pelota para definir frente a Fernando De Paul.

“Yo siento el contacto. Tenía el control para definir de primera, pero eso hace que no llegue a impactar el balón”, detalló el atacante del cuadro Oro y Cielo.

Luego indicó que eso se debe cobrar como falta, por lo que no está de acuerdo con los reclamos de Vegas. “Dentro del área, el contacto es penal y más en situaciones así”, manifestó.

Finalmente dijo que gracias al penal, que él mismo convirtió en gol, “nos llevamos un punto importante por la situación en la que estamos”, ya que Everton está aún mirando de reojo el descenso.

