La noche de este miércoles la U de Chile pudo dar el primer golpe y sacó ventaja para soñar con los cuartos de final de Copa Sudamericana. El Romántico Viajero venció por la cuenta mínima a Independiente de Avellaneda y ahora pone la mira en la vuelta.

El elenco estudiantil tendrá que ir a definir la llave a Argentina, donde el Rojo prepara un verdadero infierno para lograr la remontada. Una situación que dejó muy preocupado a Charles Aránguiz, quien le hizo un claro llamado a sus compañeros.

A pesar del triunfo, el Príncipe sorprendió a todos con el tono de sus declaraciones tras el encuentro. El volante le remarcó al plantel azul que ahora se viene lo más difícil de todo y que lo peor que pueden hacer es confiarse.

Charles Aránguiz llama al plantel de la U a estar alerta para la vuelta

Charles Aránguiz es uno de los principales líderes del plantel de la U y su voz retumba en las cabezas de sus compañeros. Es por ello que luego del triunfo del Bulla ante Independiente, el Príncipe aprovechó para dejarles claro que todavía no están clasificados.

Charles Aránguiz le avisó a la U que se le viene una vuelta muy complicada ante Independiente. Foto: Photosport.

En conversación con la transmisión oficial, el volante valoró la victoria pero sin festejar. “Contento por la entrega, la copa es difícil y jugamos contra un gran rival, con grandes jugadores“.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí que Charles Aránguiz remarcó que la U ganó pero no tiene listos los pasajes a cuartos y debe prepararse para una vuelta muy compleja. “Sacamos una pequeña ventaja, hay que prepararlo bien, será difícil. A trabajar para enfrentar de la misma forma“.

ver también No abandona: Felipe Loyola revela el tremendo esfuerzo para jugar en Independiente ante la U

Finalmente, el Príncipe elogió a Independiente pese a no estar pasando por un buen momento e insistió en que se viene lo más complicado de la llave. “Es un gran equipo, de los grandes de Argentina. Tiene muy buenos jugadores, será muy difícil“.

Quedará esperar ahora cuál será la estrategia que utilice Gustavo Álvarez pensando en dicho encuentro. Este fin de semana en la Liga de Primera el Bulla choca con Audax Italiano, rival directo en la lucha por el título, por lo que no podrá guardarse figuras si es que quiere mantenerse presionando a Coquimbo Unido.

Publicidad

Publicidad

La U festeja pero con cautela un triunfo que puede valer oro, pero que deben ratificar en Argentina. Charles Aránguiz advirtió al plantel del Romántico Viajero que Independiente irá con todo en la vuelta y deben estar preparados para poder lograr su objetivo de clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana.

¿Cuáles son los números de Charles Aránguiz esta temporada?

Con su actuación ante Independiente, Charles Aránguiz llegó a los 27 partidos oficiales en total con la U esta temporada. En ellos ha marcado 8 goles, ha aportado con 5 asistencias y alcanza los 2.161 minutos dentro del campo de juego.

ver también La U da un golpe clave y pone un pie en cuartos de Copa Sudamericana venciendo a Independiente

¿Cuándo es la vuelta entre la U e Independiente por Copa Sudamericana?

Charles Aránguiz y la U ahora ponen la mira en lo que será la vuelta contra Independiente en Copa Sudamericana. La llave de octavos de final se definirá en Argentina el próximo miércoles 20 de agosto desde las 20:30 horas.

Publicidad