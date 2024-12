La temporada 2024 del fútbol profesional chileno llegó a su fin en todas sus categorías y competencias, coronando a Colo Colo campeón del Campeonato Nacional de Primera División, tanto masculino como femenino.

Y fue Colo Colo el que arrasó con 13 campeonatos en total como el equipo en levantar más trofeos durante la temporada. Muy por detrás aparecen Universidad Católica con tres títulos y Universidad de Chile con dos.

Con un total de 33 competencias, tal como recogió LUN, el palmarés anual quedó establecido de la siguiente manera: Colo Colo 13, Universidad Católica 3, Universidad de Chile 2, La Serena 2, Deportes Melipilla 2, O’Higgins 2, Curicó Unido 2, Deportes Recoleta 1, Santiago Morning 1, Deportes Temuco 1, Cobreloa 1, Ñublense 1, Huachipato 1 y Unión Española 1.

En lo que respecta a Colo Colo, el Cacique se quedó con los trofeos de Primera División, Supercopa, Campeonato Femenino, Campeonato Femenino Sub 19, Campeonato Femenino Sub 16, Proyección Clausura, Sub 18 Clausura, Sub 16 Apertura y Clausura, Sub 15 Apertura, Sub 13 Apertura, Sub 12 Apertura y Sub 11 Apertura.

Los títulos 2024 de la U y la Católica

Por su parte, la Católica ganó el Sub 15 Clausura, Sub 12 Clausura y Sub 11 Clausura. La UC finalmente obtuvo sólo títulos a nivel formativo infantil. En tanto, Universidad de Chile se quedó con la Copa Chile y el Sub 18 Apertura.

El listado completo de campeones 2024: (Infografía: LUN)

En las categorías de ascenso, Deportes La Serena arrasó en el la Primera B para coronarse campeón y conseguir su regreso a la Primera División. Deportes Melipilla deja la Segunda División como campeón y jugará la Primera B.

Cabe recordar que, con la obtención del Campeonato Nacional, Colo Colo llegó a 34 títulos de Primera División en su historia, con amplia ventaja por sobre la U (18) y la Católica (16).

Asimismo, Universidad de Chile sumó su sexta Copa Chile, competencia liderada en el palmarés por Colo Colo con 14 títulos. La Católica registra 4.