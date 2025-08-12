Pese a que ya se cerró el libro de pases para traer fichajes a la Liga de Primera, aún se siguen consumando salidas en distintos equipos del fútbol chileno con miras el segundo semestre.

Tal es el caso de una promesa brasileña de 20 años que arribó al fútbol grande con un gran cartel y un apodo que ilusionó a medio mundo: Cacá, cuyo nombre es en verdad Caetano Colossi.

El delantero recaló este primer semestre en Ñublense de Chillán, donde no logró tener mayor continuidad luego de pasar por equipos como el Chapecoense de su natal país.

Adiós al fútbol chileno

Cacá, el joven delantero brasileño, dejó de ser jugador de Ñublense según informó el medio local La Discusión. El jugador sumó escasos minutos en nuestro balompié y ya busca nuevos horizontes

“Caetano Colossi, alias “Cacá”, acordó su desvinculación tras sumar escasos minutos y sufrir una difícil adaptación al clima y al fútbol chileno. Además, las lesiones musculares le restaron posibilidades“, reveló el citado medio.

Con tristes cifras, Cacá tuvo cero minutos en la Liga de Primera y solo participó escasamente en duelos de Copa Chile. Ahí, el saldo es de 64′ contra Magallanes y 20′ ante Huachipato.

Con ese registro, el popular brasileño dice adiós al fútbol chileno en un equipo de Ñublense que no se reforzó para esta segunda mitad del año. Pese a eso, la campaña de Ronald Fuentes aún los ilusiona con ir a copas internacionales.

