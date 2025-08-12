Colo Colo no sale del pozo y el agónico empate conseguido por Everton en la última fecha sentencia una racha de tres empates seguidos en el Cacique, con tres derrotas y sólo una victoria en los últimos siete partidos por los puntos. Esto sin contar las dos caídas en los amistosos ante Real Valladolid.

Y junto con los malos resultados, en Colo Colo se ha hecho costumbre el escándalo y las críticas contra el arbitraje. Con nula autocrítica, Jorge Almirón y Arturo Vidal se han encargado de culpar del mal momento del Cacique al referato.

Lo último fue el airado reclamo tras bambalinas de Vidal al réferi Felipe González tras el empate contra Everton, que le puede valer un nuevo castigo al Rey Arturo.

En Deportes en Agricultura, Manuel De Tezanos se rio de una supuesta conspiración de los árbitros contra el Cacique que alegan en Colo Colo.

De Tezanos: “Me da risa… hay que pensar”

“Me risa porque hablan de una supuesta conspiración contra Colo Colo… y el árbitro tuvo dos instancias antes para cobrar penal a favor de Everton, que fue una jugada donde va al piso en el área Tomás Alarcón”, dijo De Tezanos.

El amigo del balong agrega que “después hay una posible mano de Erick Wiemberg. Para mí ninguno de los dos era penal, pero digo: si el árbitro iba a inventar un penal para Everton, no iba a esperar hasta el 94′… O sea, el árbitro esperó y jugó mucho con la supuesta conspiración (más risas)…”.

“O sea, si el centro de Campos López iba malo, chao. Se caía toda la conspiración. La conspiración no habría funcionado”, complementó el rostro de la 92.1 FM.

Manoel añade que “entonces, cuando uno alega conspiración, tiene que pensar un poquito. Cuál es la narrativa. Piensa del lado de Felipe González, y que efectivamente el árbitro está conspirando contra Colo Colo. ¡Entonces sería el peor conspirador del mundo! Estuvo en la cornisa y de regalo le cayó la última acción exacta para tener la chance de la conspiración”.

“Colo Colo debería preocuparse que Bolados jugó ese lateral rapidísimo, como si fuera perdiendo. Segundo, que se perdió tres contrataques. Esas son las razones por las que Colo Colo no gana el partido. Y los cambios que hizo lo echaron más atrás”, sentenció De Tezanos.