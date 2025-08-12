Roberto Gutiérrez fue uno de esos delanteros que marcó una época en el fútbol chileno. El Pájaro siempre se las arreglaba para destacar a punta de goles en cada una de las camisetas que defendió, incluso hasta sus últimos días como jugador profesional.

Lamentablemente su final fue muy abrupto, ya que tras un último paso por Cobreloa en el 2022 y unos pocos meses en Recoleta decidió colgar definitivamente los botines, esto luego elegir entre su familia y el fútbol.

Así lo detalló el propio Gutiérrez, quien en charla con el programa Te Quiero Ver de TNT Sports recordó lo que fue esa experiencia en Calama y el trauma que llegó a tener su hija por los constantes cambios de ciudad.

“Sentí que estaba dañando a mi hija”

El ex delantero partí diciendo que “yo sentí que estaba dañando a mi hija y ahí tomé también la decisión de decir que no voy a jugar más fútbol profesional, salvo que llegue algo en Santiago o cerca para poder continuar”.

“En esa labor de papá sentía que a lo mejor le podía estar causando un daño y no quería. Cuando fui a Calama acá el 2022, antes ya habíamos estado en Chillán y Rancagua, ella con conocimiento lógicamente”, agregó.

En ese sentido Gutiérrez recordó que “cuando llega a Calama, como a la tercera semana de estar en el colegio nos mandan a buscar como apoderados. Nos dicen que Maite (su hija) había tenido actitudes que, a lo mejor por protocolo, había que llevarla a un psicólogo para ver qué estaba pasando”.

“La llevamos a la psicóloga y después de la primera terapia me manda a buscar a mí. Me preguntó cuál era mi trabajo y le dije que yo venía a la ciudad a representar al equipo de Cobreloa, porque jugó fútbol profesional”, añadió.

Sobre lo que fue esa experiencia, el Pájaro afirmó que “ella (la psicóloga) le preguntó a Maite en la terapia cuáles son sus amiguitos y ella le dijo que no puede tener amigos por culpa del papá. Porque ella tenía amigos en Chillán el año pasado y ahora ya no los tiene porque nos tuvimos que venir acá. Y que con los primos que tiene en Curacaví no puede jugar tampoco porque tiene que estar acá con el papá”.

“Eso fue duro, así que le dije a mi señora ‘mira es el último año y te lo prometo que no la vamos a sacar más’, ni a ella como mujer ni a mi hija en el proceso de poder tenerlas con más cambios. Durante la carrera tuvimos varios cambios, así que ahí tomé la decisión de decirles que si salía algo en Santiago lo íbamos a tomar, pero si no, no íbamos a jugar más”, concluyó.

La carrera de Roberto Gutiérrez

El pájaro a lo largo de su carrera defendió las camisetas de Universidad Católica, Deportes Melipilla, Cruz Azul Oaxaca, Tecos, Everton, Colo Colo, Palestino, Atlante, Wanderers, Palestino, O’Higgins, Ñublense, Cobreloa y Deportes Recoleta. Done mejores recuerdo dejó fue en la UC, donde ganó tres torneos nacional y una Supercopa.

