La Copa del Mundo de Creadores de Contenido tuvo una jornada feliz para Chile. La Roja de los influencers se quedó con un triunfazo al vencer a Argentina en el torneo.

Hoy en día los creadores de contenido son figuras muy reconocidas, logrando a través de sus redes sociales conectar con sus seguidores. Ante la popularidad de estos, a algún genio se le ocurrió la buena idea de hacer un torneo que reúna a los más destacados del planeta.

Bueno y si hay un Mundial de Creadores de Contenido, cómo no iba a estar Chile presente. Como entre los influencers la popularidad es muy importante, cada convocado de La Roja debía reunir al menos 500 mil seguidores entre todas sus plataformas.

Entre los rostros más reconocidos de Chile, se encuentran Oliver Borner, Pollo Castillo, Dino Inostroza, entre otros. Además, el torneo permitía incluir a dos ex jugadores profesionales. Mark González y Roberto “Pájaro” Gutiérrez fueron los elegidos.

Dirigidos por Cristóbal Galvez, hijo del histórico de Universidad de Chile Martín “Tincho” Galvez, La Roja consiguió su primer triunfo en el Mundial de Creadores. Los chilenos se impusieron por 1-0 a Argentina con un shootout anotado por Bambino, demostrando que la cueca es mejor que el tango.

“Se juegan siete partidos, todos contra todos y después se hacen dos copas: de oro y plata. Del primero al cuarto van a la de oro y del quinto al octavo van a la de plata. En el primer día empatamos 1-1 contra Francia y Colombia y ahora le ganamos a Argentina por 1-0″, explicó Galvez hijo a RedGol.

El Mundial de Creadores se juega en Malasia y el calor es todo un tema. La temperatura rodea los 32 grados con un 90% de humedad, lo que hace muy compleja la práctica de deporte. Por esta razón, los partidos se juegan en la madrugada del país anfitrión.

“El torneo se juega en el complejo del equipo campeón de Malasia que se llama Johor, en la ciudad de Johor y se juega en una cancha sintética que es techada, pero no tiene aire acondicionado. Adentro de la cancha es más sofocante que estar afuera“, explicó Cristóbal Galvez.

Con la victoria ante Argentina, Chile sumó su primer triunfo en el torneo y se mantiene invicto en el torneo. Su próximo encuentro será ante México, donde los dirigidos por Cristóbal Galvez buscarán seguir en camino hacia la copa de oro del Mundial de Creadores.

