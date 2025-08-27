Dos exfutbolistas chilenos volverán a ponerse los botines para participar en un inédito Mundial de Fútbol que, a diferencia de los organizados por la FIFA, estos reunirán exclusivamente a creadores de contenido y leyendas del deporte en las canchas.

El Mundial de Creadores de Contenido se disputará en septiembre en Malasia y marcará la primera edición de este novedoso certamen. La competencia tiene reglas clarísimas: solo podrán participar influencers con más de 500 mil seguidores en total en todas sus redes, y cada equipo deberá incluir al menos a una mujer.

Entre los nombres que aspiraban a entrar a la lista definitiva aparecieron tres reconocidos nombres del fútbol chileno bajo la categoría de “leyendas”: Mark González, Jaime Valdés y Roberto Gutiérrez. Sin embargo, tras darse a conocer la nómina oficial, uno de ellos quedó fuera del listado.

Los exjugadores que van al Mundial de Influencers

Una de las sorpresas de la nómina revelada es que el Jaime Valdés, leyenda de Colo Colo, no apareció en el listado de jugadores que enfrentarán el nuevo desafío mundialista.

Mientras que entre los nominados está Roberto Gutiérrez, exjugador con pasos en Universidad Católica, Colo Colo, Ñublense, Everton, Tecos de la UAG y Santiago Wanderers, que tuvo su última experiencia en las canchas el 2023 con Deportes Recoleta.

Por su parte, Mark González, delantero que militó en clubes como la UC, Colo Colo, Real Betis, Real Sociedad, Liverpool y fue parte de la Selección Chilena 2016 que se llevó el título de la Copa América Centenario.

En conversación con LUN, hace algunas semanas, el exjugador señaló: “Chile tiene un tremendo equipo. Los vi jugar y después entrené con ellos, así que reitero mi opinión de que hay tremendos jugadores y buenos para la pelota. Creo que hay equipo de sobra para perfectamente ir a pelear este mundial”.

