Roberto Gutiérrez tuvo una destacada carrera en el fútbol chileno y dejó anotaciones para el recuerdo. Sin embargo, demostró que fuera de la cancha también es un crack.

El Pájaro se alejó de las canchas en el 2023 con la camiseta de Deportes Recoleta, registrando una importante trayectoria en la cual fue multicampeón con Universidad Católica, además de ganar una Copa Chile con Palestino y también jugar en Colo Colo.

El mejor gol del Pájaro Gutiérrez

Roberto Gutiérrez fue invitado al programa Máximas de TNT Sports, donde habló de diversas situaciones de su carrera, como también de la vida. Una de ellas fue su paso por Colo Colo, club al que arribó en 2011 tras Universidad Católica. Un traspaso polémico en aquel tiempo.

ver también Jugó en dos grandes, fue multicampeón y ahora revela porque se retiró abruptamente del fútbol: “Sentí que estaba dañando a mi…”

“Yo había sido campeón el 2010 con Católica, goleador, elegido mejor jugador de Chile y parte del equipo ideal. Y ahí Católica decidió que no me iba a comprar. Sí me dolió, pensé que iban a hacer el esfuerzo, pero después uno entiende que son las reglas del juego”, explicó el retirado jugador. Finalmente, en 2015 regresó a la UC y pudo reconciliarse con los hinchas.

En sus últimos años como jugador, Gutiérrez estuvo en clubes como O’Higgins, Ñublense y Cobreloa. Los cambios de ciudad terminaron afectando a su hija. “La psicóloga me dijo que, cuando le preguntó por sus amiguitos, Maite le contestó que no tenía amiguitos por culpa de su papá“, esto hizo que decidiera jugar solo en Santiago, finalizando su carrera en Recoleta.

Roberto Gutiérrez se hizo un nombre en U. Católica. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Más allá de sus logros dentro de la cancha, como el haber jugado por la selección chilena con Nelson Acosta y Jorge Sampaoli, Roberto Gutiérrez contó un gesto de campeón mundial fuera del terreno de juego: el Pájaro cedió un terreno de su propiedad para ayudar a otras familias a construir su propio nido en Curacaví.

“El sueño de uno lógicamente es tener casa propia. Yo lo pude tener gracias al fútbol, y toda esta gente que son amigos o personas que uno conoce también está con ese sueño. Si uno puede ayudar de esa forma, bienvenido sea“, cerró el Pájaro Carpintero.