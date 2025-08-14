Tres exfutbolistas chilenos volverán a ponerse los botines para participar en un particular y esperado Mundial de Fútbol que, a diferencia de los organizados por la FIFA, será una competencia que reunirá exclusivamente a influencers y leyendas de las canchas.

El Mundial de creadores de contenido se disputará en septiembre en Malasia y será la primera edición de este certamen.

Además, cuenta con una exigencia clara: solo pueden participar creadores de contenido con más de 500 mil seguidores en total y cada equipo debe incluir al menos a dos mujeres en su plantel.

Luego de que se reveló la pre-nómina de los jugadores que luchan por llegar a la nómina de este certamen, apareció el nombre de tres reconocidas figuras del fútbol nacional bajo la categoría ‘leyendas’.

Los tres jugadores chilenos que estarán en nuevo Mundial

El primer nombre que aparece en la pre-nómina es el de Jaime ‘Pajarito’ Valdés, histórico y recordada figura de Colo Colo, club en el que estuvo entre el 2014-2019.

Allí se llevó 7 palmares y además de ser reconocido en dos oportunidades como el Mejor deportista del fútbol profesional por el círculo de periodistas deportivos de Chile.

También militó en clubes como Parma, Sporting de Lisboa, Lecce, As Bari y Fiorentina, colgó los botines el 2022 en Santiago Wanderers.

Roberto Gutiérrez es otro reconocido jugador que será parte de la competencia. Con paso por clubes como Universidad Católica, Colo Colo, Ñublense, Everto, Tecos de la UAG y Santiago Wanderers, entre otros.

El jugador tuvo su última incursión en las canchas el 2023 en Deportes Recoleta y regresa ahora como una de las leyendas chilenas en el mundial.

Cerrando la nómina está Mark González, con paso en clubes como Universidad Católica, Colo Colo, Real Betis, Real Sociedad y Liverpool, además de ser campeón con la Roja en 2016.

El jugador que colgó los botines en 2016 será parte de la inédita competencia.

En conversación con LUN hace algunos días, el exseleccionado nacional conversó sobre este nuevo desafío.

“Siempre trato de mantenerme activo de una u otra manera. El último desafío, mucho más exigente, fue en marzo, cuando jugué en un partido de leyendas de Liverpool. Y bueno, siempre estoy participando de alguna pichanga”.

