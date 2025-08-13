Pablo Contreras es un jugador que a pesar de su calidad de canterano, de haber ganado títulos y de haber vuelto al club que lo formó, no es el futbolista más querido entre los hinchas de Colo Colo. Al contrario, la fanaticada alba todavía le guarda un profundo resentimiento al ex defensor.

Y es que en el 2012, cuando volvió después de varios años en el extranjero, apenas se quedó unos pocos meses en el Monumental antes de regresar nuevamente al viejo continente, dejando al Cacique en un momento delicado a nivel deportivo.

Esa decisión sigue penándole y por lo mismo cada cierto tiempo se encarga a dar su versión de los hinchas. Así mismo pasó como invitado en el último capítulo del podcast de Arturo Vidal, donde derechamente pidió perdón a quienes se sintieron afectados por su partida.

“Me atrevo a ofrecer las disculpas pertinentes”

El ex defensor partió diciendo que “yo regreso producto del fallecimiento de mi padre y de que mi madre estaba enferma. Las cosas no iban bien, pero tampoco estábamos para descender. Era una situación compleja porque uno está acostumbrado a ver a Colo Colo en lo más alto siempre”.

“Me aparece esta opción de volver a Grecia y la gente me critica, siendo que en esos seis meses yo no cobré nada en Colo Colo, o sea, jugué gratis y un equipo me compró por segunda vez”, añadió.

Pablo Contreras abandonó Colo Colo en un momento donde el Cacique necesitaba de líderes. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Contreras se atrevió a decir que “si hay algún fanático ofendido con mi actuar, me atrevo a ofrecer las disculpas pertinentes, pero no creo que sea un tema para mí”.

“Hoy me saco una foto con Arturo y mañana la subo a Redes Sociales, van a felicitar a Vidal y van a decir un improperio hacia mi persona y eso lo reciben mis hijos. Colo Colo para mí lo es todo, espero devolver todo lo que me ha dado el club. Me formó más allá de lo deportivo y me educó”, concluyó.

Los números de Pablo Contreras en su vuelta a Colo Colo

En su segundo ciclo en el Cacique el defensor central jugó apena 16 partidos, donde sumó 1275 minutos entre el Apertura y Clausura del 2012. No ganó ningún título con los albos en este tiempo.

