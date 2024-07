El defensor central apuntó al entrenador argentino, quien lo borró de las nóminas de la selección chilena. “Me hubiese encantado que me dijeran que no contaban conmigo”, afirmó.

El paso de Jorge Sampaoli por la selección chilena, si bien trajo éxitos deportivos históricos para la Roja, dejó uno que otro enemigo que todavía no le perdonan algunas decisiones del casildense en el equipo de todos.

Uno de ellos es Pablo Contreras, quien como entrevistado en la serie documental ‘Colgar los Botines Dorados’ de La Tercera apuntó directamente al entrenador argentino.

“Estos chicos me convencieron de que teníamos un gran plantel. Entre el 2008 y hasta mi última etapa, cuando llegó Sampaoli, fue mi mejor proceso en la Selección”, partió diciendo el ex defensor.

En ese sentido, el formado en Colo Colo afirmó que “con Borghi llegamos a estar primeros en las Eliminatorias, pero tras una serie de malos resultados asume Sampaoli. Cuando esto pasa, sus colaboradores me dieron a entender que yo sería considerado”.

“En la primera convocatoria entendí que él quería probar a otra gente y sumó a los jugadores que tuvo en su Universidad de Chile. Pero me hubiese encantado que me dijeran que no contaban conmigo”, agregó.

“No ir al Mundial y retirarme fue por culpa de Jorge Sampaoli”

Con el correr del tiempo el nombre de Contreras cada vez fue quedando más en el pasado para la Roja, a lo que señaló hoy que “mi sueño ideal era retirarme jugando un segundo Mundial y en la medida que me di cuenta de que no sería posible, opté por dar un paso al costado. Dije basta, cuando pude haber jugado sin ningún problema. Me desilusioné de Sampaoli. No ir al Mundial y retirarme fue por culpa de Jorge”.

Pablo Contreras fue un titular constante en la selección chilena antes de la llegada de Jorge Sampaoli. | Foto: Photosport.

“Sentía que estaba apto para participar de Brasil 2014, estaba bien física y mentalmente. Nunca tuve ningún conflicto con mis compañeros, de hecho antes del Mundial fui a Juan Pinto Durán a despedirme del plantel”, añadió.

Para cerrar, el ex defensor sostuvo que “mi carácter ha sido siempre igual, alguien calmo y respetuoso. Por eso mantengo la comunicación hasta hoy. Nunca hice comentarios de esto en ese momento para no perjudicar a los jugadores”.

Pablo Contreras jugó en la selección chilena un total de 67 partidos entre 1999 y 2012, siendo parte de cuatro Eliminatorias y llegando a jugar el Mundial de Sudáfrica 2010 con Marcelo Bielsa.

