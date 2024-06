La etapa de Esteban Paredes por las selección chilena se puede definir como extraña. El ídolo de Colo Colo casi siempre respondió en la cancha cuando fue llamado, pero nunca pudo ser en un titular cabal en la Roja. Sin ir más lejos, el delantero no fue parte de ninguno de los equipos que se consagró bicampeón de América.

Pese a esto, el nacido en Cerro Navia logró dejar su huella en la selección. Así lo dejó recordó en una reciente entrevista con La Tercera, donde el ex jugador entregó detalles de lo que fue el proceso con Marcelo Bielsa en la banca.

“Bielsa me mostraba videos de 1 minuto 20 segundos, o 1 minuto 40 segundos, pero no mostrando lo malo. Siempre me mostró lo bueno que yo hice. Eso me decía que lo tenía que repetir 10 o 15 veces por partido”, aseguró Paredes.

“Era un equipo muy agresivo, muy intenso. Cuando se perdía el balón había que recuperarlo lo antes posible, en seis o siete segundos. Y atacaba por las bandas”, agregó.

Para finalizar, el ex Colo Colo se dio el tiempo de repasar a Jorge Sampaoli, quien pese a que lo llamó en algunas ocasiones, nunca tuvo el del todo considerado al delantero.

“Marcelo Bielsa no tenía amigos en la Selección, eso lo diferencia harto del profe Sampaoli”, concluyó el ahora gerente deportivo de Santiago Morning.

Esteban Paredes jugó 42 partidos y anotó 12 goles con la camiseta de la selección chilena. | Foto: Photosport.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena por la Copa América 2024?

La selección sale a la cancha para jugar ante Argentina hoy martes 25 de junio a las 21:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York. La albiceleste viene de superar por 2-0 a Canadá en su debut.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.