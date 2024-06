"Nunca me explicó": Jorge Valdivia no olvida la desconocida de Jorge Sampaoli en Brasil 2014

Un 13 de junio pero del 2014, Jorge Valdivia instalaba su nombre en la historia del fútbol chileno. Un día como hoy pero hace ya 10 años atrás, el Mago anotaba un golazo en el triunfo de Chile por 3 a 1 ante Australia en su debut en el Mundial de Brasil.

El 10 sacó aplausos con una exquisita definición y se metió en los libros de los jugadores de nuestro país que han marcado en una cita planetaria. Pero la alegría no le duró mucho más, ya que sorpresivamente Jorge Sampaoli lo sacaría de la titularidad en el resto del torneo.

Luego de ir desde el arranque ante Australia, el Mago apareció desde el banquillo ante España y Países Bajos. Contra Brasil en octavos de final ni entró a la cancha, lo que le dejó una herida que todavía le duele.

Jorge Valdivia sigue sin entender su suplencia con Jorge Sampaoli en el Mundial de 2014

La FIFA recordó este jueves el golazo de Jorge Valdivia en el Mundial de Brasil 2014 a través de sus redes sociales. El Mago celebró una década de una conquista histórica, de la que habló en Radio ADN.

A 10 años de su golazo a Australia, Jorge Valdivia habló de su gran dolor: salir de la titularidad con Jorge Sampaoli sin explicación. Foto: Photosport.

“Justo esa semana o en el mismo partido lo habíamos conversado con Jean (Beausejour) que los dos podíamos hacer un gol en el mismo Mundial. Jean tenía el de Sudáfrica (2010) de suerte, pero gol igual”, señaló en Los Tenores.

Jorge Valdivia reconoció que aquella jornada “fue un día muy especial, emocionante. Cada vez que llega la fecha es un poco lo que pasa con las grandes conquistas que ha tenido el fútbol chileno y, en lo personal, fue lindo momento, un golazo”.

En esa misma línea, remarcó lo complejo que es para nuestro país entrar en una cita planetaria. “Lo difícil para nosotros como jugadores de acá de Chile jugar un Mundial, porque se hacen complejas las Clasificatorias. Entonces tener la oportunidad de haber jugado dos y en uno haber hecho un gol, es algo que pocos lo pueden contar”.

Pero fue tras ello que Jorge Valdivia se refirió a la suplencia que tuvo en el resto del torneo, algo que aún le duele. “El único pero que me queda después de ese partido, es que me sacó de los partidos contra Holanda y España. Yo sentía que más allá del gol, quizás no hice un gran partido, pero hice un partido promedio dentro de lo que Sampaoli me había pedido”.

Si bien el Mago dejó en claro que no tiene problemas con el casildense, insistió en que no supo las razones detrás de la decisión. “El cariño, la admiración y el respeto no cambian. Pero si es lo único que me duele de ese día. Nunca me explicó por qué me sacó, pero tampoco tomé esa iniciativa. No soy de esos jugadores que piden explicaciones del porqué no juego”.

“Esa alegría de haber hecho un gol, de ganar en el debut y de estar jugando un Mundial en el país donde más respeto siento que tengo, después los partidos siguientes no los pude jugar. Es una espina que tengo clavada y algún día lo conversaré con Sampaoli”, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Jorge Valdivia con Chile?

Desde su debut en 2004 hasta su retiro en 2017, Jorge Valdivia logró disputar un total de 79 partidos oficiales con Chile. En ellos consiguió 36 triunfos, 17 empates y 26 derrotas, con siete goles y 4.762 minutos en su cuenta personal.

