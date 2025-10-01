El fútbol se encarga de dejar grandes amistades entre los jugadores. Es lo que sigue viviendo Pablo Contreras, quien se encontró con un querido ex compañero de equipo.

El ex defensa formado en Colo Colo tuvo una muy exitosa carrera, la cual la tuvo mayormente jugando en Europa y en la selección chilena. Estuvo en tres Copa América con La Roja y fue parte de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 bajo el mandato de Marcelo Bielsa.

Pablo Contreras y un viejo amigo

Luego de retirarse del fútbol en el 2014 en el Melbourne Victory de Australia, Pablo Contreras disfruta de los buenos recuerdos que le dejó este deporte, así como también las personas que fue conociendo en el camino.

Uno de los periodos más exitosos de Contreras, fue su paso por el Mónaco entre 1999 y 2000. Ahí logró ser campeón de Francia y tener como compañeros a grandes leyendas del fútbol. Uno de ellos fue Rafael Márquez, con quien hizo dupla en la zaga central del equipo del principado.

Pese al tiempo pasado, Contreras y Márquez siguen teniendo una gran relación. El mexicano es uno de los mejores defensores del siglo XXI, convirtiéndose en ídolo del Barcelona, llegando a ganar dos UEFA Champions League. Además, disputó cinco Copa del Mundo con su seleccionado.

“Alegría de verte siempre hermano querido. Gracias por tu cariño y principal e igualmente con mis hijos”, escribió Pablo Contreras en Instagram, junto con subir fotos con Rafael Márquez para dejar para el recuerdo el encuentro entre ambos.

Pablo Contreras comenzó su carrera en 1997 en Colo Colo. Jugó en Mónaco, Racing Club, Osasuna, Sporting de Lisboa, Celta de Vigo, Sporting Braga, Paok Salónica, Olympiacos y Melbourne Victory. Además, disputó 67 partidos con la selección chilena.