Tras colgar los botines, muchos futbolistas optan por reinvertirse y dedicarse a otras de sus grandes pasiones y uno de ellos fue un conocido futbolista conocido como “el caballero del gol” quien se aventuró el año 2014 para participar en una competencia intensa de cocina.

Marco Olea, el ex delantero y actual técnico del equipo femenino de la Universidad de Concepción, con una trayectoria como futbolista que incluye pasos por grandes clubes como Audax Italiano, Provincial Osorno y Universidad de Chile, este último donde fue campeón el 2004, dio una gran sorpresa al seguir su pasión por la cocina e inscribirse en la primera temporada de MasterChef.

El atacante colgó los botines el 2013 clasificó a la competencia con un cancato de salmón entre más de 5000 participantes que luchaban por un lugar en la exclusiva competencia. Su paso por la competencia fue exitoso, destacando en más de una ocasión con estar entre los mejores platos.

Olea alcanzó a estar en el Top 10, pero su paso por el programa de gastronomía terminó durante una prueba de repostería en donde debieron cocinar cupcakes. Tras numerosos episodios, el exjugador se despidió de la competencia.

El presente de Marco Olea

En marzo de este año, el exjugador fue anunciado como director técnico de fútbol femenino de la Universidad de Concepción.

“La idea es mejorar lo que se ha hecho, estar abajo en la tabla de posiciones no es positivo y eso es lo que queremos hacer, sacarle el mayor rendimiento a ellas. Hay un muy buen potencial. Tenemos las herramientas y el potencial que son las jugadoras”.

Asimismo, en su llegada recordó que el equipo lo ayudó a avanzar profesionalmente cuando estaba activo. “me dio la posibilidad de crecer como futbolista en ese tiempo. Hicimos una buena campaña. Estoy alegre por llegar al club y aportar ahora en el fútbol femenino”.

