Pájaro Gutiérrez y la agónica salvación de Recoleta: "No sé si había tenido emociones a ese nivel"

Deportes Recoleta pasó, en segundos, del infierno al cielo en la Primera B. El equipo blanquiazul, que tenía los mismos puntos que Deportes Puerto Montt en el fondo de la tabla de posiciones, estuvo cerca de descender. Un gol de los salmoneros a Unión San Felipe los condenaba, pero los recoletanos respondieron ante Santiago Morning en segundos y terminaron salvándose.

Pájaro Gutiérrez, delantero de Recoleta, no fue citado al partido, pero igualmente llegó al Estadio Lautaro de Buin para acompañar a su equipo ante el Chago. Horas después, el delantero nacional conversó con RedGol y catalogó la salvación de Recoleta como el momento que más le ha dado emociones en el fútbol.

“Fue muy parecida (al gol de Cobreloa a San Luis en la fecha anterior). Lo único diferente es que estando inserto en el club, en el grupo humano, las pulsaciones son totalmente diferentes”, comentó a este medio.

“Acá estábamos atrás del arco, viendo el partido de nosotros, donde en el segundo tiempo se había acercado mucho más el Chago, y con el celular en la mano viendo el partido de Puerto Montt. Cuando hizo el gol Puerto Montt nos quedamos en blanco durante diez segundos, sin saber nada”, sumó.

El gol de Puerto Montt casi los envía al suelo. “Estaba Chamagol (Sebastián González, gerente deportivo de Recoleta) al lado mío y le dije, ‘Chama, hueón, gol de Puerto Montt, hay que decirles para ir a buscar el gol’. Nos paramos y en eso llegó la jugada. Hicimos el gol inmediatamente”, relató.

“Por algo el fútbol es el deporte más lindo del mundo, porque esas emociones… No sé si había tenido emociones a ese nivel, de estar tan triste por saber otro gol y luego explotar de felicidades con el nuestro”, agregó. Ni la remontada con Universidad Católica en 2016 llegó a ese nivel, explicó.

“Es parecido a lo de Católica, pero tampoco llegó a ese extremo. Lo dimos vuelta, pero sabíamos que había un resultado favorable en la otra cancha. Esta vez, un gol en los descuentos, y a nosotros faltándonos tres minutos, era imposible. Pero en el fútbol pasan cosas impensadas”, precisó.

¿Quién ascenderá directo a Primera División? ¿Quién ascenderá directo a Primera División? YA VOTARON 0 PERSONAS

“En 30 segundos las emociones pueden cambiar totalmente. Mis compañeros nunca se dieron cuenta que Puerto Montt había hecho un gol. De hecho, cuando terminan de celebrar les contamos. Quizás hubiese cambiado el escenario si no pasaban esos 30 segundos y no hacíamos el gol altiro, porque los compañeros hubiesen sabido. Pero el destino estaba escrito así”, continuó.

“Estoy muy contento por el grupo de poder mantener la categoría. Yo llegué hace muy poco, pero me brindaron un cariño enorme. El cuerpo técnico que está hoy también, tanto afecto, cariño y motivación. Y la familia que es dueña de Deportes Recoleta, se lo merecen. Gente como ellos en el fútbol no hay. Ellos son gente buena y de esos quedan pocos. El fútbol no premia a los buenos, pero hoy el de arriba les dio ese premio”, cerró.

¿Quién descendió en la Primera B?

Deportes Puerto Montt triunfó ante Unión San Felipe en la última fecha de la Primera B, pero terminó descendiendo igual. Los salmoneros quedaron con el mismo puntaje que Deportes Recoleta (que venció a Santiago Morning), pero los condenó la diferencia de gol. Son el único elenco que perdió la categoría.

Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de nada!