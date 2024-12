"No quería venir, al tiempo me dio depresión": Marcelo Barticciotto recuerda su llegada a Colo Colo

Marcelo Barticciotto representa la figura de un verdadero ídolo para los hinchas de Colo Colo tanto en los futbolístico como en lo humano. Campeón de Copa Libertadores y también en la quiebra el 2002, el argentino siempre recuerda su amor por el club.

Fue así que en el programa El Legado, conducido por Marcelo Ramírez, el histórico “7” colocolino recordó su llegada al equipo albo y las dificultades que pasó tras arribar desde Argentina.

Corría septiembre de 1988 y a sus 21 años, Barti recuerda que “se conocía muy poco del fútbol chileno. Lo digo con humildad, al único equipo que conocíamos allá era Colo Colo, de tanto jugar Copa Libertadores”.

La negación y la depresión en los inicios de Colo Colo

Siguiendo con el relato en compañía del Rambo Ramírez, su ex compañero, Marcelo Barticciotto recordó las dificultades para llegar a suelo chileno y las dificultades con la salud menta, que en ese tiempo no se daban a conocer.

Barticciotto en 1990 / Instagram

“Estaba con miedo, venirme a otro país, primera vez que salí de mi país. Le pregunté a compañeros más grandes, Huracán no estaba bien, pagaban muy poco”, relató el también ex DT albo que dirigió el título del Clausura 2008.

Fue ahí que dio el visto bueno al Cacique, donde Barti admite que “yo sin pensarlo le dije que sí, después recapacitando, cuando me dicen que tenía que venirme, me quería morir”.

“No quería venir, no me quería despegar de mi familia. La despedida en el aeropuerto fue terrible… A los tres meses me agarró depresión, me quería ir, hablé con Arturo (Salah, el DT) para irme, en ese momento el tema de la salud mental era mal visto, yo cambié de la noche a la mañana”, recordó.

Finalmente, el ídolo colocolino logró sacar adelante el mal momento y se quedó en el club. Por ello, recalcó que al sentirse un albo más fue “maravilloso, me sentí súper protegido, apoyado, fue fundamental para mi adaptación”.